Минторг США предложил ужесточить контроль за экспортом новых технологий

Минторг США сообщил о разработке документа, ужесточающего контроль за экспортом «чувствительных технологий», передача которых в другие страны потенциально может представлять угрозу национальной безопасности

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Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS) Минторга США начало разработку документа, ужесточающего ​контроль за экспортом «чувствительных технологий». Соответствующее уведомление опубликовано на сайте ​Government Publishing Office, издательской службы администрации Соединенных Штатов.

В соответствии с действующим в США законодательством BIS имеет право ограничивать экспорт некоторых товаров и технологий, в том числе тех, утечка которых способна создать угрозу национальной безопасности страны либо существенно усилить военный, промышленный или научный потенциал других стран. Передача таких технологий регулируется правилами экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR), а сами они, как правило, включаются Минторгом в Список торгового контроля (Commerce Control List, CCL).

В уведомлении BIS отмечается, что многие «чувствительные технологии» уже включены в CCL, однако некоторые из них могли туда не попасть в связи с недавним их появлением и отсутствием оценки последствий их передачи в другие страны для национальной безопасности страны. В связи с этим BIS начинает этап публичного обсуждения предлагаемых поправок в EAR с целью оценки важности ряда технологий для обеспечения США качественного военного или интеллектуального преимущества, а также рисков, связанных с их попаданием в распоряжение террористов или использованием для разработки оружия массового уничтожения либо методов ведения разведки.

Опубликованный BIS список технологий, контроль за экспортом которых может быть ужесточен, включает в себя, в частности, биотехнологии (в том числе методы генной инженерии), технологии искусственного интеллекта и машинного обучения (в том числе обучения языкам, распознавания и воспроизведения речи и образов), технологии позиционирования и навигации, квантовых вычислений (в том числе шифрования и дешифровки), роботехнологий (в том числе микродроны, самособирающиеся роботы, «умная пыль», групповая робототехника), технологии нейрокомпьютерного интерфейса и сверхзвуковых аппаратов (в том числе алгоритмы контроля движения и термальной защиты), технологии адаптивного камуфляжа и идентификации по лицам и голосу.

​В BIS отмечают, что в настоящее время экспорт данных технологий уже контролируется, однако ограничения на их передачу касаются пока только стран, в отношении которых введено эмбарго, или государств, подозреваемых в поддержке террористов. По итогам обсуждения нового документа в Минторге планируют оценить, возможно ли ужесточение норм регулирования без нанесения ущерба интересам американских технологических компаний.

​Ранее в Белом доме неоднократно заявляли о готовности сдерживать утечку ключевых технологий из США. «Мы видим, что триллионные инвестиции могут отобрать у нас корону технологического превосходства. Мы должны быть способны защититься от этого», — говорил торговый советник Белого дома Питер Наварро.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп обвинил Китай в воровстве американской интеллектуальной собственности и технологий и объявил о введении новых пошлин.

«США не могут далее терпеть потерю технологий и интеллектуальной собственности из-за нечестных методов торговли. Новые пошлины необходимы для того, чтобы предотвратить дальнейшую нечестную передачу американских технологий и интеллектуальной собственности Китаю, что поможет защитить рабочие места в США. Кроме того, они станут первым шагом на пути выравнивания баланса в торговле между США и Китаем», — говорится в заявлении Трампа.