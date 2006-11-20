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"Родина" недовольна валютной политикой Центробанка на 2007г.
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"Родина" недовольна валютной политикой Центробанка на 2007г.
Политика, 20 ноя 2006, 15:15
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"Родина" недовольна валютной политикой Центробанка на 2007г.
"Политика валютного курса, которую предложили российскому обществу и президенту Минфин и Центробанк, – для страны вредная, если не сказать "вредительская", - заявил РБК замруководителя фракции "Родина" в Госдуме Сергей Глотов, комментируя разработанные Банком России "Основные направления денежно-кредитной политики на 2007 год", которые будут рассматриваться в Думе на этой неделе.

"С учетом вероятного скорого вступления России в ВТО, которое предполагает снятие таможенных барьеров перед импортными товарами, этот документ приобретает особое значение для всей российской промышленности, - отметил С.Глотов. – Однако Банк России не только полностью снимает с себя ответственность за укрепление рубля, которое ухудшает положение российских предприятий на российском же рынке. Впервые Банк России вместо предельного показателя укрепления рубля задал необычайно широкий коридор укрепления - от 0% до 10%".

По словам С.Глотова, если документ будет принят в таком виде, то в выигрыше окажется не российская промышленность, уже многие годы дожидающаяся от правительства конкретных шагов по стимулированию экономического роста, а международные валютные спекулянты, которые получат неограниченные возможности для крупной игры с рублем.

Удивительно, считает С. Глотов, но эту курсовую политику Банка России, убийственную для экономического роста страны, похоже, собирается одобрить фракция "Единая Россия", не устающая декларировать своей стратегической целью экономический рост и благосостояние населения. "Партия власти", в очередной раз забыв о своих обещаниях, идет на поводу у международных валютных спекулянтов, заявил С. Глотов.

Ранее ряд депутатов Госдумы, в том числе из фракции "Родина", также высказал свое отрицательное мнение о разработанных Банком России "Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2007 год". В частности, они заявили, что политика валютного курса Центробанка на 2007г. похоронит экономический рост в следующем году.

Отметим, что в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2007г.", опубликованном Банком России, положительное сальдо счета текущих операций в 2007г. в зависимости от варианта развития событий составит 39,2-134,4 млрд долл. Ожидается, что в 2007г. платежный баланс будет устойчивым, говорится в документе. Документ содержит четыре варианта проведения денежно-кредитной политики в 2007г.

Согласно проекту, в рамках первого варианта развития российской экономики в 2007г. предполагается существенное по сравнению с 2006г. ухудшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках на товары российского экспорта и снижение цены на нефть сорта Urals до 45 долл./барр. В этих условиях активное сальдо счета текущих операций платежного баланса сократится, рост внутреннего спроса замедлится, и темп прироста ВВП может составить 5%. Ожидается, что темпы роста инвестиций в основной капитал будут меньше, чем в 2006г., и составят 8,8%. Реальные располагаемые денежные доходы населения могут увеличиться на 8,5%.

В рамках второго варианта предполагается снижение цены на нефть на мировом рынке в 2007г. до 61 долл./барр. При этом темпы роста импорта товаров и услуг будут выше темпов роста их экспорта, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса по сравнению с предыдущим годом уменьшится примерно на 25%. По мнению разработчиков документа, в этом случае стабильная макроэкономическая ситуация, ослабление бремени внешнего государственного долга, высокий уровень золотовалютных резервов будут способствовать сохранению благоприятного инвестиционного климата. Значительные объемы притока валютной выручки в страну сохранят условия для укрепления рубля, продолжится накопление международных резервных активов, прирост которых будет несколько меньше, чем в 2006г. Темп прироста инвестиций в основной капитал может составить 10,4%. Реальные располагаемые денежные доходы населения могут вырасти на 10,2%. Темпы экономического роста могут замедлиться до 6%.

В рамках третьего варианта предполагается увеличение цен на энергетические товары. Цена на российскую нефть на мировом рынке в 2007г. возрастет до 75 долл./барр. В этих условиях рост экспорта товаров и услуг приведет к увеличению активного сальдо торгового баланса и счета текущих операций. Ожидается, что в этом случае прирост валютных резервов будет более существенным - в 1,2 раза больше, чем в 2006г. Под влиянием внешних и внутренних условий сохранится высокий рост внутреннего спроса. Реальные располагаемые денежные доходы населения могут превысить уровень предыдущего года на 10,8%, инвестиции в основной капитал - на 11,1%. В этих условиях ВВП может возрасти на 6,4%.

В рамках четвертого варианта предполагается более значительный, чем в предыдущем варианте, рост цен на энергетические товары на мировом рынке в 2007г. Цена на российскую нефть увеличится до 85 долл./барр. Экспорт товаров и услуг будет расти быстрее импорта. Темпы роста активного сальдо счета текущих операций будут выше, чем в 2006г. Прирост валютных резервов ожидается в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Рост внутреннего спроса продолжится высокими темпами. Прирост реальных располагаемых денежных доходов населения может составить 11,4%, инвестиций в основной капитал - 11,6%. В этих условиях прирост ВВП в 2007г. оценивается на уровне предыдущего года (6,6%).

В документе говорится, что Банк России намерен сузить коридор процентных ставок по операциям на денежном рынке в основном за счет повышения его нижней границы. Планируется, что основными используемыми инструментами станут операции с облигациями Банка России и депозитные операции, будет продолжено применение депозитов по фиксированным ставкам на стандартных условиях на короткие сроки. Операции по продаже государственных ценных бумаг из собственного портфеля без обязательства обратного выкупа будут использоваться в качестве инструментов "тонкой настройки". Правительством Российской Федерации и Банком России определена задача снизить инфляцию в 2007г. до 6,5-8% из расчета декабрь к декабрю. Указанной цели по общему уровню инфляции на потребительском рынке соответствует уровень базовой инфляции 5,5-7%.

По оценкам Центробанка, прирост спроса на деньги по агрегату М2 в 2007г. составит 19-29%, темп прироста денежной базы в узком определении в 2007г. составит 16-24% в зависимости от сценарных вариантов развития экономики.

Количественные оценки возможного повышения реального эффективного курса рубля в 2007г. лежат в достаточно широком диапазоне (от 0 до 10%). Его динамика будет определяться исходя из изменений во внутренней и внешней экономической конъюнктуре и эффективности сдерживания инфляционных процессов. При условиях, близких к условиям второго варианта экономического развития, прирост реального эффективного курса рубля в 2007г. составит примерно 4-5%. В случае быстрого роста мировых цен на нефть, цен на другие экспортируемые Россией товары, дальнейшего увеличения чистого притока частного капитала, принятия решений о дополнительном повышении регулируемых цен, о дополнительных расходах федерального бюджета прирост реального эффективного курса рубля в 2007г. может оказаться более высоким и приблизиться к верхней границе указанного диапазона. При значительном падении мировых цен на экспортируемые Россией товары, существенном снижении притока частного капитала реальный эффективный курс рубля в 2007г. может остаться на уровне, сложившемся к концу 2006г.

Теги: Банк , ВТО , Госдума , Минфин , Центробанк
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