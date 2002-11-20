Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект "О противодействии коррупции". Депутаты собирались принимать этот закон еще в весеннюю сессию, однако всё руки не доходили.

По мнению авторов законопроекта, его принятие обусловлено необходимостью создания правовой основы для выработки профилактических мер правового, организационного характера, направленных на эффективную борьбу с коррупцией. В законопроекте делается акцент на закрепление мер по противодействию коррупции, организацию государственного антикоррупционного мониторинга законодательства, правовое регулирование отношений в сфере противодействия коррупции.

После принятия данного законопроекта соответствующие органы госвласти будут обязаны реализовывать содержащиеся в нем положения, что в свою очередь позволит расширить антикоррупционную законодательную базу. В законопроект впервые включены понятия, ранее не имевшие правового значения: они подготовлены с учетом международного законодательства, что будет способствовать адаптированию норм нашего внутреннего права основным принципам и рекомендациям международных документов в сфере борьбы с коррупцией. В законопроекте также говорится о деятельности специального органа при президенте РФ - Национального совета по противодействию коррупции. За принятие законопроекта проголосовал 281 депутат, 1 - против, воздержавшихся нет.