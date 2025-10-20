Главу одесского облсовета и его жену из Рады обвинили в сокрытии активов

Семью Диденко, где супруг председательствует в одесской облраде, а жена — депутат Верховной рады, заподозрили в сокрытии в декларации имущества на 8 млн гривен. К ним подан иск об изъятии в пользу государства почти 5 млн гривен

Фото: Григорий Диденко / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

На Украине главу областной рады и его жену, депутата Верховной рады нынешнего созыва, заподозрили в сокрытии в декларациях имущества на 8 млн гривен (около $192 тыс.), сообщает Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

По данным источников «РБК Украина» и «Суспiльне», речь идет о председателе Одесской облрады Григории Диденко, который занимает пост с 2020 года, и его жене Юлии Диденко (партия «Слуга народа»).

«По данным следствия, должностное лицо и нардеп в своих ежегодных имущественных декларациях за 2021–2023 гг. не указали имущество на сумму более 8 млн гривен. Кроме того, по материалам НАБУ, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал иск о признании необоснованными активов супругов на сумму почти 5 млн гривен для их взыскания в пользу государства», — говорится в сообщении.

На 5 млн гривен ($120 тыс.) Диденко приобрели в 2021–2024 годах апартаменты и два автомобиля Audi SQ8 (2021 и 2024 годов выпуска) без подтвержденных источников доходов.

Им вменяют ч. 2 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации), которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы.

Одесское издание «Думская» пишет, что расследование в отношении семьи Диденко идет уже более года. Еще в 2024-м у них прошли первые обыски. Было арестовано имущество родственников Юлии Диденко — матери Любови Сироты (ей по документам принадлежала одна из Audi SQ8) и брата Константина Сироты.

Как отмечает издание, Григорий Диденко может стать первым в истории областной рады официально признанным коррупционером. «Думская» указывает, что Диденко организовывал схемы отмывания бюджетных средств через коммунальные предприятия (родственники семьи управляют некоторыми из них в Одесской области), закупку партии карет скорой помощи, ремонт бомбоубежищ без конкурса.