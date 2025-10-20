Задержанный после визита в Россию британец заявил, что боится ехать домой

Задержанный после визита в Россию Гэллоуэй заявил, что боится ехать в Британию

Джордж Гэллоуэй (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Посетивший Россию глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не собирается возвращаться домой и будет жить «в других странах», так как опасается за свою безопасность. Об этом сам политик рассказал в беседе с «РИА Новости».

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно», — сказал политик.

Гэллоуэй боится, что на родине его могут задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать личные данные.

В ночь на 28 сентября Гэллоуэя и его супругу Путри Гаятри Пертиви, которые прилетели из России с пересадкой в ОАЭ, задержали в Лондоне сотрудники контртеррористического подразделения в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и об обеспечении безопасности границ.

Британская Рабочая партия заявила, что задержание было «политически мотивированным запугиванием», и потребовала освобождения Гэллоуэя. При этом, по его словам, ни одной причины проверки так и не назвали. Позднее супругов отпустили.

В 1987 году Гэллоуэй был впервые избран в палату общин от Лейбористской партии по избирательному округу Глазго-Хилленд. Однако на выборах 2010-го потерпел неудачу и потерял многолетнее место в парламенте. В 2012 году вновь был избран в парламент, выиграв выборы в округе Брадфорд-Уэст.

На выборах в 2015-м политик проиграл кандидату-однопартийцу, и в следующий раз баллотировался только в прошлом году. Тогда парламент Британии был распущен, на выборах в июле Галлоуэй и его партия избраться не сумели.

Гэллоуэй возглавил Рабочую партию Великобритании в конце 2019 года. В мае он приезжал в Москву, чтобы принять участие в параде Победы.