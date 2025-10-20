Украинский министр сообщил об ударе по портам Украины

Кулеба заявил о повреждении отдельных объектов и рассказал, что ряд портов не принимает поезда

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Портовая инфраструктура Украины получила повреждения. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

«Повреждены отдельные объекты и помещения. Пожар оперативно локализован. Работники порта находились в укрытиях, потому, к счастью, без пострадавших», — написал он.

По его словам, ряд портов не принимает поезда, они поедут «по готовности». Кулеба не уточнил, о каких именно портах идет речь.

Также Кулеба сообщил о поражении тяговой подстанции в Черниговской области. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Для движения поездов задействованы резервные тепловозы.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 октября ведомство сообщало об ударах по портовым сооружениям и энергетической инфраструктуре Украины. Тогда же в порту Черноморска в Одесской области произошел пожар, город остался без света.