 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Украинский министр сообщил об ударе по портам Украины

Кулеба заявил о повреждении отдельных объектов и рассказал, что ряд портов не принимает поезда
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Портовая инфраструктура Украины получила повреждения. Об этом сообщил министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

«Повреждены отдельные объекты и помещения. Пожар оперативно локализован. Работники порта находились в укрытиях, потому, к счастью, без пострадавших», — написал он.

По его словам, ряд портов не принимает поезда, они поедут «по готовности». Кулеба не уточнил, о каких именно портах идет речь.

Также Кулеба сообщил о поражении тяговой подстанции в Черниговской области. Он отметил, что в результате случившегося никто не пострадал. Для движения поездов задействованы резервные тепловозы.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

9 октября ведомство сообщало об ударах по портовым сооружениям и энергетической инфраструктуре Украины. Тогда же в порту Черноморска в Одесской области произошел пожар, город остался без света.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина Кулеба порт инфраструктура
Материалы по теме
В Одесской области сообщили об ударе по припортовой инфраструктуре
Политика
Минобороны отчиталось об ударе по портовой инфраструктуре на Украине
Политика
Власти Украины заявили о повреждениях припортовой инфраструктуры в Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
ФСБ предложила передать ей контроль за регистрацией шпионских средств Политика, 13:01
Акции владельца Gucci выросли после сделки с L'Oreal на €4 млрд Инвестиции, 12:56
Россиянин утонул в первый день семейного отдыха на Пхукете Общество, 12:54
Совет ЕС принял план по запрету импорта российского газа с оговорками Политика, 12:54
Названы сроки появления китайского кроссовера Rox Adamas в России Авто, 12:54
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пушилин сообщил о прорыве многоуровневой обороны ВСУ у Новопавловки Политика, 12:49
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кремль ответил на слова Зеленского о приближении к концу конфликта Политика, 12:45
Ставки по рыночной ипотеке немного выросли за неделю Недвижимость, 12:44
Зеленский раскритиковал Будапешт как место встречи Путина и Трампа Политика, 12:44
Задержанный после визита в Россию британец заявил, что боится ехать домой Политика, 12:41
Минобороны сообщило о занятии Ленино в ДНР Политика, 12:40
Туризм 360: почему регионам важно становиться брендами Стиль, 12:39
Росавиация раскрыла детали аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 12:38