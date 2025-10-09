 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ

Военная операция на Украине
В оборонном ведомстве заявили о поражении хранилищ топлива для ВСУ, а также об ударах по местам хранения и запуска беспилотников дальнего действия
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные поразили хранилища горючего, обеспечивающего деятельность ВСУ, а также портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что также нанесено поражение по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Этой ночью в порту Черноморска в Одесской области произошел пожар, город остался без света. Глава города Василий Гуляев призвал жителей сохранять спокойствие. Черноморск находится менее чем в 10 км от Одессы. Всего без электроснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры в регионе остались более 30 тыс. абонентов, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Алена Нефедова
Минобороны ВСУ Военная операция на Украине поражение
