Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ
Российские военные поразили хранилища горючего, обеспечивающего деятельность ВСУ, а также портовые сооружения и энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что также нанесено поражение по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.
Этой ночью в порту Черноморска в Одесской области произошел пожар, город остался без света. Глава города Василий Гуляев призвал жителей сохранять спокойствие. Черноморск находится менее чем в 10 км от Одессы. Всего без электроснабжения в результате повреждения энергетической инфраструктуры в регионе остались более 30 тыс. абонентов, сообщал глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
