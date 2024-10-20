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Военная операция на Украине ,  
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В Британии при ночном «инциденте» погиб капрал, обучавший служащих ВСУ

Минобороны Британии: погиб капрал Крис Гилл, обучавший украинских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Британский офицер погиб на горном полигоне при ночных учениях, детали произошедшего не раскрываются. Он был одним из инструкторов, работавших с украинскими военнослужащими
Кристофер Гилл
Кристофер Гилл (Фото: Семейный архив / Министерство обороны Великобритании)

Капрал Кристофер Гилл из 4-го батальона полка рейнджеров, вызвавшийся добровольцем для обучения украинских военнослужащих, погиб при «инциденте, не связанном с боевой работой», сообщило Минобороны Великобритании.

Военнослужащий погиб 16 октября в Уэльсе, добавило ведомство, но не уточнило обстоятельства произошедшего.

Смерть наступила при ночных учениях на учебной базе британской армии Корт-и-Голлен, выяснила Daily Mail. На этом полигоне, расположенном в горной местности, тренировки ведутся с использованием боевых патронов. Полиции сообщили о гибели военнослужащего около часа ночи, ведется расследование при поддержке Управления по охране труда и технике безопасности, передает The Telegraph.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

Гилл вступил в британскую армию в 2011 году и отличился во время операции Herrick 18 в афганской провинции Гильменд, «храбро обеспечивая безопасность местных жителей в жестких условиях», сообщило британское Минобороны. Затем ему поручили руководить обучением служащих из других стран, в том числе США, Кении, Марокко и Белиза: «Его уверенный подход, знания и чувство юмора снискали уважение и преданность сотрудников, что сделало его удивительно успешным инструктором». В 2021 году он добровольно вступил в бригаду специальных операций британской армии — формирование, отвечающее за подготовку иностранных служащих.

Российская сторона требует прекратить оказывать Украине военную помощь, в том числе — не обучать украинских служащих.

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