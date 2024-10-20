В Британии при ночном «инциденте» погиб капрал, обучавший служащих ВСУ
Капрал Кристофер Гилл из 4-го батальона полка рейнджеров, вызвавшийся добровольцем для обучения украинских военнослужащих, погиб при «инциденте, не связанном с боевой работой», сообщило Минобороны Великобритании.
Военнослужащий погиб 16 октября в Уэльсе, добавило ведомство, но не уточнило обстоятельства произошедшего.
Смерть наступила при ночных учениях на учебной базе британской армии Корт-и-Голлен, выяснила Daily Mail. На этом полигоне, расположенном в горной местности, тренировки ведутся с использованием боевых патронов. Полиции сообщили о гибели военнослужащего около часа ночи, ведется расследование при поддержке Управления по охране труда и технике безопасности, передает The Telegraph.
Гилл вступил в британскую армию в 2011 году и отличился во время операции Herrick 18 в афганской провинции Гильменд, «храбро обеспечивая безопасность местных жителей в жестких условиях», сообщило британское Минобороны. Затем ему поручили руководить обучением служащих из других стран, в том числе США, Кении, Марокко и Белиза: «Его уверенный подход, знания и чувство юмора снискали уважение и преданность сотрудников, что сделало его удивительно успешным инструктором». В 2021 году он добровольно вступил в бригаду специальных операций британской армии — формирование, отвечающее за подготовку иностранных служащих.
Российская сторона требует прекратить оказывать Украине военную помощь, в том числе — не обучать украинских служащих.
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