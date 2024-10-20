Трамп пообещал примерить на себя работу Харрис в «Макдоналдсе»
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп решил 20 октября посетить один из ресторанов «Макдоналдс» и приготовить картошку фри. Об этом политик объявил на митинге в Питтсбурге, штат Пенсильвания, передает CNN.
«Я иду в «Макдоналдс», чтобы приготовить картофель фри. <...>. Я думаю, что это будет в одном месте в Пенсильвании, и я собираюсь постоять за картофелем фри», — сказал он на собрании в субботу.
CNN пишет, что таким образом Трамп выводит одну из самых знаковых американских компаний на политическую арену. Его оппонент, кандидат от демократов, вице-президент Камала Харрис, рассказывала, что работала на должности помощника повара и готовила картошку фри. Это стало «центральным элементом истории о происхождении из среднего класса» Харрис в предвыборной кампании, отмечает телеканал.
Ее соратники, противопоставляя Харрис Трампу, говорили, что один из кандидатов работал в «Макдоналдсе», в то время как другой «родился с серебряной ложкой во рту», имея в виду происхождение Трампа из богатой семьи.
«Вы можете просто представить себе Дональда Трампа работающим в «Макдоналдсе»? <...>. Он не смог бы запустить эту чертову машину [мороженого] макфлурри», — заявил напарник Харрис по предвыборной гонке, кандидат в вице-президенты губернатор Миннесоты Тим Уолц.
В свою очередь Трамп, как и в случаях с другими оппонентами, пытается обвинить Харрис во лжи о своей биографии, заявляя, что она не работала в «Макдоналдсе». CNN пишет, что его визит в воскресенье — это последняя попытка «посеять сомнения относительно трудовой биографии демократа».
Харрис игнорировала обвинения Трампа и требования предоставить доказательства ее работы в ресторане. Ее предвыборный штаб не стал комментировать предстоящий визит Трампа. Представитель предвыборного штаба Харрис уточнил CNN, что она работала в ресторане «Макдоналдс» в Аламеде, штат Калифорния, летом 1983 года, когда училась в Университете Говарда в Вашингтоне. По его словам, демократ работала кассиром и помощником повара, готовя картошку фри и мороженое.
Пятого ноября состоятся выборы президента США. По данным последних опросов, пока избиратели отдают предпочтение Харрис, но она опережает Трампа всего на 1%.
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