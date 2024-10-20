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Военная операция на Украине ,  
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Залужный на примере огорода допустил уступку России территорий

Залужный допустил уступку территорий для достижения мира на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Экс-главком ВСУ Залужный заявил, что вопросы безопасности для Украины сейчас важнее. Москва одним из условий для мира называла полный вывод войск ВСУ из новых регионов
Мариуполь
Мариуполь (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Вопрос территорий не является первостепенным для Украины при урегулировании конфликта с Россией — так The Telegraph восприняла слова украинского посла в Великобритании, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Отвечая на вопрос, может ли он представить себе победу Украины без возвращения всех утраченных территорий, Залужный привел в пример конфликт двух соседей.

«Я не упоминал территории. Я говорил о защищенности, безопасности и чувстве пребывания в собственном доме. Лично я, Валерий Залужный, если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед присвоил себе часть моего огорода, я бы сказал, что нам надо решить этот вопрос. Если не сейчас, то нашим детям придется решать его», — сказал дипломат.

The Telegraph отмечает, что заявления Залужного свидетельствуют о «глубоком сдвиге» в риторике украинских властей, которые ранее настаивали на невозможности достижения мира без возврата всех потерянных территорий. Украинские военнослужащие, с которыми побеседовала газета, также рассказали, что выступают за скорейшее окончание конфликта в связи с большими потерями. При этом источники The Telegraph указали, что чиновники на Западе заинтересованы в затягивании боевых действий в надежде на ослабление позиций России в 2025–2026 годах.

Залужный был командующим ВСУ с 2021 года, в отставку его отправили в феврале этого года. Перед увольнением у Залужного был конфликт с президентом Владимиром Зеленским по военным вопросам, сообщали украинские и западные СМИ. Весной бывший главком стал послом в Великобритании, а командовать ВСУ стал Александр Сырский.

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В середине июня президент России Владимир Путин представил свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди условий президент, в частности, назвал полный вывод войск Вооруженных сил Украины из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отказ Киева от вступления в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. До этого он неоднократно исключал возможные уступки территорий России, а также запретил вести переговоры с Путиным.

16 октября Зеленский представил свой «план победы» в Верховной раде. В нем пять основных пунктов: в частности, вступление Украины в НАТО, продолжение операций ВСУ на российских территориях и размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета». В Кремле сочли предложения Зеленского «замаскированным планом» Вашингтона по продолжению боевых действий.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Валерий Залужный территории мирные переговоры Военная операция на Украине
Валерий Залужный фото

Валерий Залужный

посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ
8 июля 1973 года
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