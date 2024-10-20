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Выборы президента США ,  
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Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в день

Маск пообещал разыгрывать по $1 млн в день среди подписантов его петиции
Сюжет
Выборы президента США
Маск объявил, что до 5 ноября будет каждый день разыгрывать по $1 млн среди подписантов его петиции, в которой он просит поддержать первую и вторую поправки к Конституции США. Ранее он обещал по $47 каждому, кто ее подпишет
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Apu Gomes / Getty Images)

Один из богатейших людей мира Илон Маск (2-е место в списке Forbes с состоянием $195 млрд) пообещал разыгрывать по $1 млн каждый день до президентских выборов 5 ноября среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США. Об этом он объявил, выступая на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа.

На этом же мероприятии Маск вручил первый чек. Победителем оказался житель штата Джон Дреер.

«Единственное, о чем мы просим, чтобы получить миллион долларов, — это чтобы вы выступили подписантом петиции», — добавил бизнесмен.

В петиции, которую Маск просит подписать, говорится: «Первая и вторая поправки гарантируют свободу слова и право на ношение оружия. Подписываясь ниже, я выражаю свою поддержку первой и второй поправкам». Ранее бизнесмен предлагал $47 каждому, кто ее подпишет.

Как отмечает The New York Times, в США платить кому-либо за голосование или принимать плату за регистрацию для голосования или за голосование является федеральным преступлением. Однако платить деньги избирателям за подписание петиции не запрещено законом.

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Политика
Илон Маск

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним данным опроса Bullfinch Group, представитель демократов Камала Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании (в последнем лишь в случае, если гражданам предлагают выбрать между ними и третьим кандидатом, иначе оба получают ничью). На общенациональном уровне, по оценке NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49 против 47%).

Маск ранее неоднократно критиковал политику Харрис, отмечая, что при ее правлении США ждет цензура, а местному бизнесу придется очень трудно. Отвечая на вопрос о своей будущей должности в администрации Трампа Маск говорил, что намерен сосредоточиться на управлении государственными расходами, которое сегодня, по его мнению, происходит неэффективно и расточительно.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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