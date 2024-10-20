Маск рассказал, что ждет США в случае победы Харрис на выборах

Победа на президентских выборах США кандидата от Демократической партии и действующего вице-президента страны Камалы Харрис повлечет за собой серьезное ужесточение цензуры в Соединенных Штатах. Об этом заявил американский миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск на встрече с избирателями в штате Пенсильвания в поддержку республиканца Дональда Трампа.

«Полагаю, что нас будет ждать серьезная цензура в случае наступления режима Камалы [Харрис], — сказал Маск, отвечая на соответствующий вопрос. — Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией».

Бизнесмен подчеркнул, что если «Америка потерпит неудачу», то местному бизнесу будет очень трудно, также как и всей «западной цивилизации». Отвечая на вопрос о своей будущей должности в администрации Трампа Маск заявил, что намерен сосредоточиться на управлении государственными расходами, которое сегодня, по его мнению, происходит неэффективно и расточительно.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Согласно последним данным опроса Bullfinch Group, Харрис опережает Трампа в трех колеблющихся штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании (в последнем лишь в случае, если гражданам предлагают выбрать между ними и третьим кандидатом, иначе оба получают ничью). На общенациональном уровне, по оценке NYT, Харрис опережает Трампа на 2% (49 против 47%).

Трамп ранее неоднократно критиковал Харрис за ее внутреннюю политику на посту вице-президента США. Дебаты соперников в президентской гонке прошли на телеканале ABC 10 сентября. По результатам опроса CNN и SSRS, 63% зарегистрированных избирателей присудили победу Харрис. Трамп счел соперницу проигравшей и заявил, что провел «лучшие дебаты за всю историю».