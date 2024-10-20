Четверо пожарных пострадали при атаке дронов на Дзержинск

По словам губернатора Никитина, беспилотники атаковали промзону города, в результате четверо сотрудников пожарной части получили легкие осколочные ранения

Средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ночью отразили атаку дронов на промзону в Дзержинске, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин в телеграм-канале.

Предварительно, пострадали четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промышленного предприятия. По словам губернатора, они получили легкие осколочные ранения и были отпущены домой после оказания медицинской помощи.

«На месте падения обломков работают оперативные службы», — добавил Никитин.

SHOT со ссылкой на местных жителей писал, что около 3:30 мск в Дзержинске прогремели взрывы, всего их было около 10 с интервалами между ними в несколько минут. По данным Минобороны, за ночь над Нижегородской областью были сбиты восемь беспилотников.

В общей сложности силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 110 украинских дронов над семью регионами России. 43 беспилотника были перехвачены над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Подмосковьем.

Мэр столицы Сергей Собянин уточнял, что дрон сбили на подлете к Москве в Раменском городском округе. В Липецке обломки одного из беспилотников упали на проезжую часть. Губернатор Игорь Артамонов также сообщал о возгораниях на земле, однако их удалось потушить.