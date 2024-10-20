Bild сообщил о предотвращенном теракте у посольства Израиля в Берлине
Немецкие правоохранители, предположительно, предотвратили попытку террористической атаки на израильское посольство в Берлине, передает Bild со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.
Как сообщает издание, 19 октября спецназ провел операцию в городе Бернау (федеральная земля Бранденбург), где был задержан подозреваемый. Также в квартире многоэтажного дома в городе Санкт-Августин (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) прошли обыски.
«Сегодня вечером в Бернау под Берлином и в Санкт-Августине под Бонном прошла полицейская операция. Подозреваемый был задержан в Бернау по обвинению в членстве в иностранной террористической организации», — приводит портал слова представителя федеральной прокуратуры Михаэля Рамеллера. Чиновник отметил, что в Санкт-Августине «были допрошены только свидетели и собраны возможные доказательства».
Следствие полагает, что подозреваемый является сторонником «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), пишет Bild. По данным издания, речь идет о ливийце.
Немецкие силовики вышли на предполагаемого террориста благодаря наводке от одной из иностранных спецслужб, сообщает портал. Согласно этим сведениям, после атаки на диппредставительство мужчина собирался укрыться у своего дяди в Санкт-Августине, а после — бежать за границу. В прокуратуре Bild уточнили, что последний проходит по делу в качестве свидетеля.
По информации Bild, подозреваемый прибыл в Германию в ноябре 2022 года, и уже в январе подал запрос на предоставление убежища. Его ходатайство отклонили, и он подлежал депортации.Однако мужчина остался в Германии и жил в Бернау.
Из мест, где прошли обыски, в частности, конфисковали гаджеты и носители информации, сообщает издание. По его данным, суд изберет ливийцу меру пресечения 20 октября.
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