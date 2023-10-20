ПВО сбила ракету у Севастополя

Губернатор Развожаев сообщил о сбитой ПВО над морем ракете у Севастополя

Губернатор Михаил Развожаев рассказал об уничтоженной ракете в районе Любимовки

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В Севастополе сработала система ПВО, ракета была сбита над морем в районе Любимовки (северная часть города), сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога в Севастополе была объявлена около 17:30. Сразу вслед за этим Развожаев сообщил, что в районе Севастопольской бухты военные применили средства маскировки.

Одновременно воздушная тревога была объявлена в южных и центральных регионах Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

18 октября Минобороны России сообщило о том, что украинские военные попытались нанести удар по Крыму ракетой ЗРК С-200. Фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности. Жертв и разрушений не было. Развожаев тогда рассказал, что ракета была сбита около Кара Кобы в Балаклавском районе.