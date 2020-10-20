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Форум «Открытые инновации» ,  
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Премьер Южной Кореи назвал три стратегии борьбы с коронавирусом

В Южной Корее уделили особое внимание профилактике заражений, взяли курс на цифровизацию и запустили социально-экономическую поддержку слабозащищенных групп населения
Фото:Ahn Young-joon / AP
Фото: Ahn Young-joon / AP

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн назвал три ключевые стратегии борьбы с вирусом и восстановления экономики, которые реализуются в его стране. Об этом премьер-министр заявил в ходе выступления на форуме «Открытые инновации», трансляцию ведет канал РБК.

Первая стратегия — это успешная реализация санитарно-эпидемиологических мер. По словам Чон Се Гюна, она является прямым путем к выздоровлению экономики. «И борьба с коронавирусом, и экономика — две обязательные цели, и нужен мудрый подход для того, чтобы соблюдать между ними баланс», — отметил премьер-министр.

«Показала свою эффективность так называемая стратегия трех Т, которая включает: массовое тестирование (test), отслеживание контактов инфицированных (trace) и лечение заболевших на ранней стадии (treatment)», — добавил премьер-министр. Он отметил, что корейцы активно участвовали во всех противоэпидемических мероприятиях, что позволило предотвратить дальнейшее распространение инфекции без введения масштабных ограничений в обществе.

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Вторая стратегия заключается в том, чтобы подготовиться к масштабным изменениям в структуре экономики и общества, считает Чон Се Гюн. «Из-за глобальной пандемии мы вступаем в эпоху новой нормальности, когда перестраиваются глобальные цепочки производства и требуется новый мировой порядок. Наше правительство объявило новую национальную стратегию развития, так называемый корейский новый курс. Суть стратегии заключается в цифровизации во всех областях на основе надежной системы защиты занятости», — пояснил премьер-министр. При реализации нового курса власти намерены создать 900 тыс. рабочих мест, а объем инвестиций составит 58 трлн корейских вон (3,96 трлн руб.) до 2025 года.

Этап цифровизации также пройдут системы государственного управления и образования. Помимо этого Южная Корея будет поддерживать формат удаленной работы для малого и среднего бизнеса, помогать самозанятым, способствовать организации «умных» производств.

В качестве третьей стратегии Чон Се Гюн назвал социально-экономическую систему защиты слабозащищенных групп населения. «Наше правительство утвердило дополнительный бюджет на поддержку пострадавших от коронавируса отраслей и преодоление экономического кризиса в объеме 42,4 трлн корейских вон (2,89 трлн руб. — РБК). Особое внимание и финансовая поддержка оказываются потерявшим работу, а также малым и средним предприятиям, страдающим от сокращения оборота, и слабозащищенным слоям населения», — пояснил премьер-министр.

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По состоянию на 20 октября в Южной Корее было подтверждено 25 333 случая заболевания COVID-19.

Автор
Мария Лисицына
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