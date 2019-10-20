Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

В Брюсселе склоняются к гибкому варианту, при котором Великобритания сможет покинуть ЕС в любой из ближайших трех месяцев

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.

При этом в ЕС склоняются предоставить Борису Джонсону возможность и раньше пойти на Brexit, если ему удастся договориться с парламентариями касательно сделки с Евросоюзом. При новой отсрочке Великобритания в случае необходимости сможет покинуть ЕС 1 или 15 числа каждого месяца вплоть до февраля.

При этом в Брюсселе не исключают, что договориться Джонсону с парламентом так и не удастся, и придется проводить второй референдум. Группа стран во главе с Германией в этом случае рассматривает вариант, при котором отсрочка может быть продлена до июня 2020 года. В частности, такое предложение высказал один из лидеров ХДС, глава комитета по внешней политике Бундестага Норберт Реттген.

Другого мнения придерживается министр экономики Германии Петер Альтмайер, по словам которого отсрочка может быть предоставлена лишь на несколько недель. По его мнению, нестабильность в разрешении вопроса Brexit негативно сказывается на социально-экономической ситуации в Евросоюзе.

Ожидается, что решение по отсрочке будет принято в ближайшие дни. Не исключено, что для его принятия не надо будет собирать новый саммит.

Накануне британский парламент так и не принял решения по Brexit, обязав премьер-министра просить отсрочки до января. Правительство в свою очередь стало готовиться к чрезвычайным мерам на случай отказа Брюсселя от нового компромисса.