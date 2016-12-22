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Ищенко рассказал о предложениях разменять участие в выборах на должность
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Ищенко рассказал о предложениях разменять участие в выборах на должность
Вторые туры — 2018, 13:43
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Ищенко рассказал о предложениях разменять участие в выборах на должность
Кандидат-коммунист признал, что ему предлагали сделку: получить высокую должность и иные привилегии в обмен на отказ от участия в выборах в Приморье. От сделки он отказался и намерен продолжить участие в борьбе за пост губернатора
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Кандидат от КПРФ на выборах в Приморье Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в гонке за пост главы региона в обмен на высокую должность. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — рассказал политик. Ищенко отметил, что эти предложения поступали «со стороны, через какие-то эсэмэски».

Кандидат от КПРФ заметил, что расценил подобные предложения скорее как попытку уличить его в сделке и создать ему негативный имидж. «Мне кажется, это все было сделано для того, чтобы потом уличить меня в том, что я на что-то согласился, на что-то разменялся, и применить это как контрпропаганду», — сказал он.

Несмотря на предложения, отказываться от участия в выборах Ищенко не намерен. Коммунист напомнил, что согласно соцопросам, он сохраняет лидерство в избирательной гонке. «Поэтому я считаю, что размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность абсолютно неверно», — добавил он.

Информация о предложении разменять участие Ищенко в выборах на должность сенатора или вице-губернатора впервые была опубликована газетой «Ведомости» 16 октября со ссылкой на источники в окружении Ищенко и собеседника, близкого к администрации президента. По словам собеседника газеты, Кремль предлагал заключить такую сделку лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

В команде врио главы Приморья Олега Кожемяко, объявившего о своем намерении принять участие в выборах на встрече с Владимиром Путиным, заявили, что Ищенко предложения о сделке не направлялись. Опровергал эту информацию также зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и сам Ищенко. Комментируя публикацию «Ведомостей» 16 октября, он назвал ее «вбросом в интернет». «Лично мне пока ничего не поступало. Из руководства партии никто [мне не сообщал такого]», — рассказывал Ищенко.

Выборы главы Приморья проходили в два тура 9 и 16 сентября. В последнем туре кандидат от КПРФ боролся с кандидатом от «Единой России», действующим губернатором Андреем Тарасенко. Ищенко уступил сопернику с отрывом в 1,5%, несмотря на то, что лидировал после подсчета 97% протоколов. После подведения итогов обе стороны обвинили друг друга в нарушениях. После проведения проверок избирком Приморья аннулировал результаты выборов. В минувший вторник парламент региона назначил новые выборы на 16 декабря.

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В выборах помимо Ищенко должен принять участие врио главы Приморья Олег Кожемяко — экс-губернатор Схалина и Камчатки. 17 октября о планах баллотироваться на пост губернатора заявил и Олег Митволь, бывший заместитель главы Росприроднадзора и префект Северного административного округа Москвы. Выдвигаться он намерен от партии «Зеленые».

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: КПРФ , Приморье
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