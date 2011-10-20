Опубликовано фото убитого М.Каддафи

Опубликована фотография, как утверждается, арестованного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Изображение, сделанное на камеру мобильного телефона, появилось на фотоленте агентства "Франс-Пресс".

Еще одну фотографию уже убитого ливийского лидера обнародовал телеканал Al Arabiya.

Ранее сегодня силы Переходного национального совета (ПНС) Ливии заявили о поимке М.Каддафи, отметив, что полковник был ранен в обе ноги. Позднее представители ПНС распространили информацию, что полковник скончался от полученных ранений.

"Он получил несколько ранений, в том числе в голову", - заявил представитель ПНС страны Абдель Маджид Млегту. По его данным, полклвник был ранен в ходе перестрелки с войсками по ПНС. По другим данным, полковник был убит в ходе авиаудара НАТО.

В свою очередь Sky news со ссылкой на представителя ПНС сообщает, что тело убитого полковника сегодня перевезут в город Мисурата и затем продемонстрируют по национальному телевидению.

Добавим, силы ПНС захватили сегодня город Сирт, остававшийся последним оплотом сил М.Каддафи. При захвате полковника был убит также глава вооруженных сил при его правительстве Абу Бакр Юнус Джабер.

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