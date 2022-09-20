В Госдуму внесли проект о блокировке призывов о сборе денег для Украины

Проект разработан депутатами из Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России. Он, в том числе, предусматривает внесудебную блокировку публикаций с призывами о сборе средств для Украины

Фото: Олег Яковлев / РБК

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о поправках в закон «Об информации», который позволит без суда блокировать публикации с призывами собирать средства для финансирования противника в условиях боевых действий с участием России, сообщил в телеграм-канале председатель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.



«Законопроектом предлагается принятие мер ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования. Иногда такие сборы на вражескую армию объявляют, например, кафе или клубы, как было летом в Москве», — написал депутат.

По его словам, любые попытки россиян финансировать противника в условиях специальной военной операции должны блокироваться, а виновные в этом должны быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 275 УК («Государственная измена» — максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы).

Пискарев отвметил, что законопроект согласован с Минюстом России, Минцифры России, Роскомнадзором и Генрокуратурой.

Спустя несколько дней после начала спецоперации на Украине российская Генпрокуратура предупредила, что оказание россиянами финансовой, материально-технической или консультационной помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как государственная измена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.

О разработке законопроекта о внесудебной блокировке публикаций с призывами собирать средства для финансирования Украины Пискарев заявил в конце июля. Он объяснил, что власти зафиксировали случаи, когда различными организациями или частными лицами объявляется сбор средств, которые в конечном итоге идут «украинским боевикам». «Это недопустимо, и здесь должен работать механизм, аналогичный тому, что действует уже при попытках финансирования терроризма», — указал депутат.