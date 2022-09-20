Суд приговорил главу владивостокских коммунистов к 13 годам тюрьмы

По версии следствия, в 2018 году депутат показал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». Сам Самсонов свою вину не признавал

Артем Самсонов (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима депутата Законодательного собрания в Приморье. Об этом говорится в сообщении СК. Речь идет о депутате от КПРФ Артеме Самсонове, уточнил представитель ведомства «РИА Новости».

Самсонова обвинили по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 20 лет ограничения свободы.

«Собранные следственными органами СК РФ по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату Законодательного собрания Приморского края. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщил представитель СК.

По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Уголовное дело против Самсонова возбудили 17 ноября 2021 года. В тот же день парламентария задержали. В квартире, где проживал депутат, провели обыск. Сам парламентарий свою вину отрицает.

После задержания Самсонов объявил голодовку в знак несогласия с обвинениями следствия, сообщала адвокат депутата Наталья Касилова. После этого, по ее словам, у него подскочило давление, ему вызвали скорую. Плохо мужчине стало и в суде, откуда его увезли на реанимобиле.

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Самсонов с 2016 года занимал посты первого секретаря владивостокского отделения КПРФ, замглавы комитета Законодательного cобрания Приморского края по региональной политике и законности. На выборах в сентябре 2021 года он выдвигался в Госдуму, но занял второе место по своему избирательному округу, уступив кандидату от «Единой России».