Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 60,04 (+0,17) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 60,17 (+0,13) Инвестиции, 19 сен, 16:01
Politico узнала о плане США отдать афганские самолеты Ташкенту и Душанбе Политика, 05:39
Почти 80% россиян заявили, что не были за границей последние пять лет Общество, 05:20
Как восстановили почву после аварии в Норильске. Видео Экономика, 05:02
МИД Турции сообщил о работе над продлением зерновой сделки с Россией Политика, 04:43
АЭС в Баварии приостановят из-за протечки Общество, 04:21
МИД Армении заявил о готовности наладить отношения с Азербайджаном Политика, 04:18
Командующий ВВС США оценил возможный срок получения Украиной истребителей Политика, 03:29
В Минздраве не исключили рост числа заболевших COVID до 100 тыс. в сутки Общество, 03:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Главы МИД ЕС примут решение о миссии по военной помощи Украине в октябре Политика, 03:06
АТОР рекомендовала российским туристам брать наличные в Турцию Финансы, 03:00
Власти ФРГ понадеялись «закрыть дыру» поставками газа из ОАЭ и Катара Политика, 02:56
Турецкие банки Isbank и Deniz отказались обслуживать карты «Мир» Финансы, 02:33
Оператор опроверг данные о неисправной работе iPhone 14 в российской сети Технологии и медиа, 02:28
Полет до Марса: что дали человечеству рекорды космонавта Полякова. Видео Общество, 01:38
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Конфликт в Афганистане ,  
0 

Politico узнала о плане США отдать афганские самолеты Ташкенту и Душанбе

Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press
Фото: Saifurahman Safi / XinHua / Global Look Press

США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов, которые использовались в Афганистане. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны и помощника конгресса с доступом к переговорам.

По данным издания, речь идет примерно о 50 штурмовиках и вертолетах, которые США успели перевезти в Узбекистан после смены власти в Афганистане. Они думают передать правительствам Узбекистана и Таджикистана несколько из них в обмен на неофициальное соглашение об углублении отношений в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Сделка может подразумевать расширение обмена разведданными в долгосрочной перспективе или размещение войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане. Однако более вероятным вариантом источники издания называют соглашение о доступе к информации Узбекистана и Таджикистана о террористических сетях.

Небензя заявил, что Россия не «скинется» на восстановление Афганистана
Политика
Фото:Chris Hondros / Getty Images

Материал дополняется

Теги
Узбекистан Таджикистан США Афганистан самолеты
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter