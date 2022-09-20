Politico узнала о плане США отдать афганские самолеты Ташкенту и Душанбе

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США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов, которые использовались в Афганистане. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны и помощника конгресса с доступом к переговорам.

По данным издания, речь идет примерно о 50 штурмовиках и вертолетах, которые США успели перевезти в Узбекистан после смены власти в Афганистане. Они думают передать правительствам Узбекистана и Таджикистана несколько из них в обмен на неофициальное соглашение об углублении отношений в области безопасности и борьбы с терроризмом.

Сделка может подразумевать расширение обмена разведданными в долгосрочной перспективе или размещение войск или самолетов в этих странах в качестве регионального плацдарма для наблюдения за террористической деятельностью в Афганистане. Однако более вероятным вариантом источники издания называют соглашение о доступе к информации Узбекистана и Таджикистана о террористических сетях.

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