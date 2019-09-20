В США испытали первый беспилотный самолет-заправщик

В США испытали первый беспилотный самолет-заправщик

Испытания первого палубного дрона-заправщика MQ-25 Stingray, который будет базироваться на авианосцах, прошли над аэропортом города Сент-Луис в Иллинойсе

Boeing (Фото: MQ-25 Stingray)

Boeing провела успешный испытательный полет беспилотного воздушного самолета-заправщика MQ-25 Stingray. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Испытания продлились два часа, они были проведены в аэропорту MidAmerica в Сент-Луисе (Иллинойс). Полетом управляли летчики-испытатели Boeing.

«Летательный аппарат завершил автономные рулежные испытания, затем поднялся в воздух и полетел по заранее установленному маршруту для проверки его основных функций полета и взаимодействия с наземной станцией управления», — отмечается в документе.

Беспилотник будет использоваться для дозаправки самолетов, размещенных на авианосцах. Предполагается, что летательный аппарат сможет доставлять примерно 8 т горючего для дозаправки четырех—шести истребителей.

Пентагон заказал у Boeing четыре MQ-25A в конце августа 2018 года. Cумма контракта составила $850 млн. В него вошли разработка, изготовление, испытание и поставка летательных аппаратов. Корпорация обошла участвовавших в конкурсе Lockheed Martin и General Atomics LLC.