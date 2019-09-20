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Политика ,  
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Появилось видео премьера Канады с черным гримом на лице
Фотографии и видео с премьер-министром Канады в черном гриме стали поводом для скандала о расизме — похожий грим в прошлом использовали для карикатурного изображения чернокожих. Джастин Трюдо принес извинения
Джастин Трюдо (Фото: John Morris / Reuters)

Канадский телеканал Global News опубликовал видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в черном гриме.

Как отмечает CBC News, это произошло менее чем через 12 часов после того, как Трюдо признался, что как минимум дважды ходил в черном гриме. Либеральная партия Канады подтвердила, что на видео изображен именно Трюдо. Представитель партии сообщил, что запись была сделана в начале 1990 годов.

Трюдо вновь извинился за свои действия. «То, что я сделал, ранило их, ранило людей, которые не должны сталкиваться с нетерпимостью и дискриминацией», — сказал он журналистам.

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Ранее внимание общественности привлек снимок Трюдо, опубликованный журналом TIME — на нем министр изображен в образе Алладина с черным гримом. По данным издания, снимок был сделан на тематической вечеринке в школе West Point Grey Academy, в которой работал на тот момент 29-летний Трюдо. Фотография была опубликована в номере школьного журнала за 2000-2001 годы.

Реагируя на публикации, премьер-министр заявил, что сожалеет о своем поступке и ему не стоило наносить грим. На вопрос о том, считает ли он снимок расистским, Трюдо ответил утвердительно. «Тогда я не считал это расизмом, но теперь-то мы стали умнее», — добавил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Джастин Трюдо, Канада, премьер-министр
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