Появилось видео премьера Канады с черным гримом на лице

Фотографии и видео с премьер-министром Канады в черном гриме стали поводом для скандала о расизме — похожий грим в прошлом использовали для карикатурного изображения чернокожих. Джастин Трюдо принес извинения

Джастин Трюдо (Фото: John Morris / Reuters)

Канадский телеканал Global News опубликовал видео с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в черном гриме.

Как отмечает CBC News, это произошло менее чем через 12 часов после того, как Трюдо признался, что как минимум дважды ходил в черном гриме. Либеральная партия Канады подтвердила, что на видео изображен именно Трюдо. Представитель партии сообщил, что запись была сделана в начале 1990 годов.

Трюдо вновь извинился за свои действия. «То, что я сделал, ранило их, ранило людей, которые не должны сталкиваться с нетерпимостью и дискриминацией», — сказал он журналистам.