Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности

Джастин Трюдо принес извинения после обвинений в расизме. The Times ранее обнаружила фотографию, датированную 2001 годом, на которой будущий премьер позирует с черным гримом на лице

Джастин Трюдо (Фото: John Morris / Reuters)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.

«Тогда мне следовало хорошо подумать, но я этого не сделал, а в итоге сделал то, что сделал, и мне очень жаль», — приводит агентство слова Трюдо, когда он комментировал журналистам публикацию The Time. «Я надел костюм Аладдина и наложил грим. Я не должен был этого делать», — сказал Трюдо.

Издание ранее опубликовало снимок, на котором Трюдо изображен с тюрбаном на голове, на лице будущего премьера грим черного цвета. Сообщалось, что снимок был сделан в 2001 году во время тематической вечеринки «Арабские ночи» в школе West Point Grey Academy в Ванкувере, где тогда работал 29-летний Трюдо. Издание пишет, что снимок был опубликован в ежегодном номере журнале школы за 2000-2001 годы. Копию этого номера The Times получила лишь недавно.

На вопрос журналистов, считает ли он фотографию расистской, Трюдо ответил: «Да, считают. Тогда я не считал это расизмом, но теперь-то мы стали умнее».