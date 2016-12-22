В Думе назвали условие перевода миллиардов Захарченко в Пенсионный фонд

Пока приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко не вступил в силу, у депутатов есть возможность принять закон, по которому все изъятые у него средства пойдут в Пенсионный фонд

Дмитрий Захарченко (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Имущество бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко может быть передано в Пенсионный фонд России (ПФР) в том случае, если Госдуме удастся принять соответствующий закон до приговора суда. Об этом заявил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, передает ТАСС.

Законопроект о перечислении в бюджет ПФР средств, изъятых у коррупционеров, был внесен в Госдуму представителями «Единой России» в начале месяца. В четверг, 20 сентября, нижняя палата проголосовала за этот законопроект в первом чтении.

Если принять законопроект до вынесения приговора не удастся, имущество Захарченко отправится в госказну. «Но, если мы с вами достаточно оперативно примем этот закон, я думаю, что мы успеем до приговора по делу Захарченко, и тогда, безусловно, эти деньги пойдут в Пенсионный фонд», — заметил Исаев.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее говорил, что за последние шесть лет в бюджет поступило более 1,2 млрд руб., изъятых у коррупционеров. У бывшего полковника Захарченко и его семьи конфисковали квартир, машин и наличных на 9 млрд руб., это рекордная сумма для российского правосудия. Его имущество обратили в доход государства, защита Захарченко обжаловала это решение в Верховном суде.

9 млрд руб. составляют 3,6% от ежемесячного трансферта из федерального бюджета в ПФР, говорил ранее руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Каждый месяц государство отправляет в Пенсионный фонд порядка 250 млрд руб. дотаций.

Ущерб от коррупции в России за 2015–2016 годы и первые три квартала 2017 года составил около 150 млрд руб., отчитывалась ранее Генпрокуратура. Из этой суммы 11 млрд руб. коррупционеры погасили добровольно, еще 78 млрд руб. было изъято в пользу государства.