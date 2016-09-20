Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал Россию за неготовность снизить цену на газ. По его словам, Москва и Минск уже несколько месяцев «телепаются» и не могут решить этот вопрос. Лукашенко воспринимает это как давление

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: Sergei Grits/AP)

«Мы телепаемся, уже несколько месяцев не можем договориться по цене на газ. В связи с этим Россия снизила поставки нефти в Белоруссию. Мы это воспринимаем как давление на Белоруссию, но давления я не потерплю, и белорусы тоже», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой, передает «РИА Новости».

Раскритиковав Москву за нежелание идти навстречу в переговорах о снижении цен на газ, Лукашенко также напомнил о других проблемах. По его словам, ​товары из Белоруссии при поставках в Россию «блокируются, особенно продукты питания, которые Евросоюз закупает и готов закупать, но в России они почему-то некачественные».

«Понятно, когда мы поставляем качественный товар по приемлемым ценам в РФ, мы бьем по карманам олигархам от сельского хозяйства в России. Они давят на правительство... а правительство дает команду «фас» разного рода чиновникам от Россельхознадзора и так далее... Уже надоело, уже через край. Дальше так продолжаться не может», — цитирует Лукашенко агентство.

Ранее, 11 сентября, Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия близки к договоренности о цене на газ. ​«Практически договорились, создали некий документ», — говорил он, уточняя, что «российская сторона, видимо, предложит некие свои варианты». Как сообщал белорусский президент, проект документа находится в правительстве России. «Думаю, в ближайшее время мы решим этот вопрос», — говорил Лукашенко.

Белоруссия добивается от России скидки на газ и считает справедливой цену $73 за 1 тыс. куб. м. Минск сокращал платежи за российский газ, а Москва в свою очередь снижала объем по​​ставок. Одновременно проходили переговоры, и в конце августа «Коммерсантъ» писал, что на уровне профильных министерств и вице-премьеров удалось согласовать новую схему ценообразования на российский газ. Согласно этой схеме, по данным издания, стоимость газа для Белоруссии должна определяться по средней цене по единой системе газоснабжения России, умноженной на повышающий коэффициент, что дает снижение цены до $100 за 1 тыс. куб. м с нынешних $132.

Позднее российский вице-премьер Аркадий Дворкович опроверг сообщения о договоренностях по изменении формулы цены.