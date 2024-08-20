Украина экстренно запросила у НАТО инженерную технику

Киев запросил 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин

Фото: Катерина Подобед / dsns_telegram / Telegram

Украина направила в Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы экстренный запрос на предоставление ей более сотни единиц инженерной и спецтехники, говорится в сообщении центра. Запрос исходит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

В сообщении центра поясняется, что техника предназначена для помощи спасателям. В приложенном к сообщению запросе говорится, что Киеву нужны 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн, 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин.

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия (EADRCC) является основным механизмом реагирования на гражданские чрезвычайные ситуации в странах НАТО и партнерах альянса. Имеет полномочия по реагированию на крупномасштабные бедствия в регионе Совета евроатлантического партнерства при постоянных консультациях с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.