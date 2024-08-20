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Выборы президента США ,  
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В Чикаго протестующие прорвали ограждение периметра съезда демократов

Сюжет
Выборы президента США
Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

В Чикаго, где начался национальный съезд Демократической партии США, прошел митинг, часть протестующих прорвали ограждение периметра проведения съезда, передает CBS.

В полиции сообщили о задержании четырех человек на акции, в прорыве ограждения участвовали около сотни митингующих. При этом большая часть протестующих вела себя мирно, они разошлись до того, как произошел инцидент с ограждением, отмечает СBS.

Среди требований митингующих телеканал называет соблюдение прав иммигрантов, меньшинств и женщин по всей территории США, а также отказ страны от поддержки Израиля в ходе войны в секторе Газа и поддержку самоопределения Палестины. Fox News передает, что в толпе был виден флаг ХАМАС.

Съезд демократов пройдет с 19 по 22 августа. Представители общественных организаций заявили о намерении проводить манифестации во все дни мероприятия. Ожидается, что в акциях примут участие десятки тысяч человек.

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На съезде партия должна официально назвать своим кандидатом на грядущих президентских выборах в США Камалу Харрис — сейчас вице-президента при Джо Байдене. До июля кандидатом был он, но он уступил место Харрис. AP отмечает, что есть признаки возможного снижения вице-президентом напряженности между демократами и пропалестинскими протестующими по вопросу войны Израиля и ХАМАС.

В первый день съезда должен выступить Байден, бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон и др. На мероприятии был замечен 82-летний борец за гражданские права и кандидат в президенты от Демократической партии в 1984 и 1988 годах Джесси Джексон, передает AP. Выступление Харрис ожидается в четверг, 22 августа

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Чикаго протесты демократы Камала Харрис США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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