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Выборы президента США ,  
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Экс-демократ, победившая на дебатах Харрис, займется подготовкой Трампа

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Выборы президента США
Тулси Габбард пять лет назад разгромила Харрис на дебатах, а затем покинула Демократическую партию, примкнув к республиканцам. Ее консультацией воспользовался Трамп, которому предстоит полемизировать с Харрис через три недели
Тулси Габбард
Тулси Габбард (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пригласил бывшую конгрессвумен-демократа Тулси Габбард для подготовки к дебатам с Камалой Харрис, которые состоятся 10 сентября. Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

Габбард пять лет назад, в июле 2019 года, победила Харрис во время дебатов в рамках предыдущей президентской кампании. Однако тогда вся критика конгрессвумен исходила с левых позиций: она обвинила нынешнего вице-президента, что та, будучи прокурором Сан-Франциско, «посадила более 1500 человек в тюрьму за нарушения, связанные с марихуаной, а затем посмеялась над этим, когда ее спросили, курила ли она когда-нибудь марихуану», а также в воспрепятствовании «получению доказательств, которые могли бы позволить невиновному человеку покинуть камеру смертников, сделав это только тогда, когда суд заставил ее».

Габбард, будучи демократом, выступала против военных интервенций США. «Мы должны относиться к лидерам других стран с уважением, выстраивая отношения, основанные на сотрудничестве, а не, как вы знаете, с помощью полицейской дубинки», — призывала она. Как отмечала NYT, тогда ее выступления пользовались популярностью у националистов, либертарианцев и сторонников Трампа. Она выбыла из гонки в марте 2020-го, спустя несколько месяцев после Харрис, а затем поддержала Джо Байдена, назвав его человеком с добрым сердцем, который будет управлять страной, «руководствуясь духом алоха», и напомнив об отношениях с его сыном Бо, который умер в 2015 году.

Однако затем Габбард критиковала Байдена, а в октябре 2022-го вышла из Демократической партии, выдвигала обвинения в адрес украинского президента Владимира Зеленского и выступала на съездах республиканцев.

Штаб Трампа подтвердил факт встречи Трампа и Габбард, но заверил, что республиканцу не требуется помощь, ведь он «один из лучших участников дебатов в политической истории», который продолжается встречаться с уважаемыми политиками.

Трамп заявляет об отсутствии необходимости готовиться к дебатам, однако, как выяснила NYT, в этом году он выделил больше времени на подготовку к полемике, чем в 2016 и 2020 году. При этом республиканец не готовится к ним в классическом смысле: перед июньскими дебатами никто не играл роль президента Джо Байдена, вместо этого он обсуждает потенциальные темы с советниками, либо помощники играют роль модераторов, задающих особенно острые вопросы.

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