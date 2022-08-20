МИД Австрии вызвал постпреда России из-за слов об украинцах

Михаил Ульянов (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

МИД Австрии вызвал постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова после его твита со словами «Никакой пощады украинцам». Ульянов удалил пост и позже объяснил, что имел ввиду отношение украинских властей к собственному населению.

«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», — говорится в сообщении МИД Австрии.

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