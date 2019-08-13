Политический кризис в Италии вернул политиков с каникул Почему участник правящей коалиции бросил вызов правительству во главе с премьером Конте

Итальянские сенаторы прервали отпуск, чтобы срочно выработать план выхода из политического кризиса. Удастся ли стране избежать очередных досрочных выборов, разбирался РБК

Маттео Сальвини (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Итальянские сенаторы вынужденно прервали каникулы, чтобы явиться вечером 13 августа на срочное заседание. На нем они должны согласовать шаги по выходу из политического кризиса. Спровоцирован он был одним из партнеров по правящей коалиции — партией «Лига» во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини. На предыдущей неделе он заявил о необходимости провести досрочные выборы, для чего должно быть выражено недоверие кабинету министров, который возглавляет беспартийный Джузеппе Конте и в состав которого входят министры от правоцентристской «Лиги» и от популистского «Движения «5 звезд».

В понедельник, 12 августа, главы фракций в сенате не пришли к единому мнению, что нужно делать дальше, и передали право решить этот вопрос полному составу сената.

Почему начался кризис

Отношения между «Лигой» и «Движением «5 звезд» были непростыми с момента создания их коалиции весной прошлого года, а в последнее время обострились. В очередной раз разногласия проявились при голосовании в сенате 8 августа, когда «Лига» и популисты разошлись насчет поддержки строительства скоростной железной дороги Турин — Лион: «Движение «5 звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. А лидер «Лиги» критиковал партнеров за то, что они поддержали кандидатуру немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Решение разрушить коалицию Сальвини принял на фоне растущих рейтингов «Лиги». В случае проведения выборов его партия сейчас может получить 36,8% голосов — в два с лишним раза больше, чем на выборах в марте 2018 года (17,4%), следует из опроса, совместно проведенного агентством AGI и организацией YouTrend. За «Движение «5 звезд» проголосовали бы только 17,6% избирателей, тогда как на последних выборах популисты получили 32,7% голосов.