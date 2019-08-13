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General Motors $68 (+74,45%) прогноз Citigroup к 17.07.20
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Netflix $440 (+41,92%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Политика ,  
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Политический кризис в Италии вернул политиков с каникул Почему участник правящей коалиции бросил вызов правительству во главе с премьером Конте
Итальянские сенаторы прервали отпуск, чтобы срочно выработать план выхода из политического кризиса. Удастся ли стране избежать очередных досрочных выборов, разбирался РБК
Маттео Сальвини (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Итальянские сенаторы вынужденно прервали каникулы, чтобы явиться вечером 13 августа на срочное заседание. На нем они должны согласовать шаги по выходу из политического кризиса. Спровоцирован он был одним из партнеров по правящей коалиции — партией «Лига» во главе с министром внутренних дел Маттео Сальвини. На предыдущей неделе он заявил о необходимости провести досрочные выборы, для чего должно быть выражено недоверие кабинету министров, который возглавляет беспартийный Джузеппе Конте и в состав которого входят министры от правоцентристской «Лиги» и от популистского «Движения «5 звезд».

В понедельник, 12 августа, главы фракций в сенате не пришли к единому мнению, что нужно делать дальше, и передали право решить этот вопрос полному составу сената.

Почему начался кризис

Отношения между «Лигой» и «Движением «5 звезд» были непростыми с момента создания их коалиции весной прошлого года, а в последнее время обострились. В очередной раз разногласия проявились при голосовании в сенате 8 августа, когда «Лига» и популисты разошлись насчет поддержки строительства скоростной железной дороги Турин — Лион: «Движение «5 звезд» предлагало отказаться от проекта, но не получило одобрения Сальвини. А лидер «Лиги» критиковал партнеров за то, что они поддержали кандидатуру немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Решение разрушить коалицию Сальвини принял на фоне растущих рейтингов «Лиги». В случае проведения выборов его партия сейчас может получить 36,8% голосов — в два с лишним раза больше, чем на выборах в марте 2018 года (17,4%), следует из опроса, совместно проведенного агентством AGI и организацией YouTrend. За «Движение «5 звезд» проголосовали бы только 17,6% избирателей, тогда как на последних выборах популисты получили 32,7% голосов.

На прошлой неделе «Лиге» также удалось провести через парламент закон, ужесточающий наказание за незаконное вхождение в итальянские порты судов со спасенными в Средиземном море мигрантами. Борьба с миграцией — одно из главных обещаний, данных «Лигой» избирателям, и утверждение законопроекта укрепило позиции правых.

Растущая популярность Сальвини придала ему решимости избавиться от партнеров и попытаться создать правительство в одиночку, считают эксперты. «Сальвини хочет конвертировать рост рейтингов в политические дивиденды», — сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, в «Лиге», судя по всему, решили, что у них не будет более удобного момента для проведения выборов. «Тем не менее нельзя исключать, что Сальвини пытается получить какие-то дополнительные дивиденды от партнеров из «Движения «5 звезд», — допустил Кортунов.

Противоречивый закон

Правительство за время своего руководства приняло несколько ограничивающих миграцию мер, что снизило количество прибывших в Италию по морю. С 1 августа 2018 года по 31 июля 2019 года количество въездов снизилось на 75%, с 42 тыс. до 10 тыс., по сравнению с таким же периодом 2017–2018 годов.

5 августа итальянский сенат одобрил декрет о безопасности, предложенный лидером «Лиги». Согласно документу, для борьбы с нелегальной миграцией министр внутренних дел вправе ограничивать или запрещать въезд, транзит или остановку судов. Это положение всерьез затрудняет деятельность частных компаний и неправительственных организаций, занимающихся поиском и спасением беженцев в Средиземном море. Штраф за подобные нарушения может достигать €1 млн, а в случае повторного нарушения закона у перевозчика могут изъять судно в пользу государства.

Принятие закона обеспокоило официального представителя Управления верховного комиссара по беженцам ООН Чарльза Яксли, который указал, что наказание может воспрепятствовать спасательным операциям частных судов, в то время когда европейские государства в значительной степени устранились от усилий по спасению людей в центральной части Средиземного моря.

В Италии закон также вызвал критику. На Сицилии прошли гражданские акции протеста. «Италия больше не безопасна», — передает итальянская газета La Repubblica реакцию лидера Демократический партии Николы Дзингаретти.

Как могут развиваться события

Будут назначены досрочные выборы. Вероятность высокая

В нынешней ситуации возможны три сценария, считают эксперты банка Barclays, аналитическая записка которых имеется в распоряжении РБК. Первый — досрочные выборы. Второй — сохранение действующей коалиции, если в правительстве будут произведены перестановки и «Движение «5 звезд» согласится уступить «Лиге» дополнительные министерские портфели. Третий — создание правительства национального единства, чтобы принять бюджет на следующий год, а затем провести выборы. Вариант с досрочными выборами аналитики Barclays считают самым вероятным.

В пользу этого сценария — сложившаяся практика и позиции ведущих партий. C 1946 года в Италии сменилось 66 правительств, а в Германии и Франции за тот же период — около 25. Формирование нового правительства после досрочных выборов поддержало и «Движение «5 звезд». Сальвини хочет провести выборы как можно скорее, передает Bloomberg. Но решение о выборах примет президент Серджо Маттарелла исходя из результатов голосования в парламенте по недоверию правительству Конте и после того, как убедится, что вариантов формирования других коалиций нет.

Согласно итальянской Конституции выборы должны быть проведены в течение 45–70 дней после роспуска парламента, поэтому, по оценке газеты Corriere della Sera, они могут пройти в октябре.

Не исключено, что в Италии может быть сформировано техническое правительство, которое сможет утвердить бюджет страны на следующий год, а потом объявит выборы, отмечала Corriere della Sera. Но и в этом случае выборы неизбежны, меняется только срок их проведения — ближе к концу года.

От досрочных выборов, как ожидается, выиграет партия Сальвини. Шансы сформировать правую коалицию после возможных выборов действительно высоки, полагает основатель социологического центра YouTrend Лоренцо Прельяско. Как отмечает социолог, помимо «Лиги» и «Братьев Италии» в эту коалицию может войти и партия «Вперед, Италия», которую возглавляет Сильвио Берлускони (ранее Сальвини критиковал Берлускони и заявлял, что не станет с ним сотрудничать). «В любом случае данные опросов свидетельствуют, что Сальвини — самый популярный политик в Италии, и если этот тренд сохранится, то правоцентристская коалиция в той или иной форме может получить внушительное большинство», — указал Прельяско.

Будет сформирована новая коалиция. Вероятность низкая

Впрочем, выборы могут и не состояться, отмечают эксперты банка Barclays. Не исключено, что будет сформировано альтернативное правительство на основе либо «Движения «5 звезд», либо «Лиги». О такой возможности итальянские эксперты и СМИ писали в понедельник, после того как бывший лидер Демократической партии Маттео Ренци допустил возможность сформировать коалицию с «Движением «5 звезд»: в 630-местной палате демократы контролируют 122 кресла, «Движение «5 звезд» — 227. Однако днем министр экономического развития и член «5 звезд» Луиджи ди Майо заявил, что никто не хочет объединяться с демократами. Да и нынешний лидер Демпартии Никола Дзингаретти не поддержал инициативу своего однопартийца, бывшего премьера Италии.

«Мы бы не ставили на то, что председатель [Демократической] партии Никола Дзингаретти станет подвергать риску единство партии, заключив договор с «Движением «5 звезд», особенно учитывая падающую популярность последнего», — указали аналитики Barclays.

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Рузана Меретукова
Теги: Италия, Евросоюз, выборы в парламент, Лига, ультраправые, популизм
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