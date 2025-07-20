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Торговая война США ,  
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SCMP назвала возможные сроки встречи Трампа и Си Цзиньпина

SCMP: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться перед саммитом в Южной Корее
Сюжет
Торговая война США
Трамп рассматривает возможность поездки на саммит АТЭС, который пройдет осенью в Южной Корее. В кулуарах мероприятия он может встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщили источники SCMP
Дональд Трамп и&nbsp;Си Цзиньпин&nbsp;в Пекине, Китай,&nbsp;9 ноября 2017 г.
Дональд Трамп и Си Цзиньпин в Пекине, Китай, 9 ноября 2017 г. (Фото: Thomas Peter / Getty Images)

Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до осеннего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее или во время него. Об этом пишет South China Morning Post (SHMP) со ссылкой на источники. 

Саммит пройдет с 30 октября по 1 ноября в городе Кёнджу на юго-востоке страны.

АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. Не имеет устава и статуса международной организации, но является одним из ведущих форумов для продвижения торгового взаимодействия в регионе. В отличие от других неформальных объединений — G7 и G20 — АТЭС имеет постоянный секретариат, который базируется в Сингапуре. Председательство меняется ежегодно.

Отношения между США и Китаем нестабильны с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Вашингтон повысили пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин— на американские до 125%. После переговоров в Женеве в мае 2025 года стороны договорились временно снизить тарифы. Однако Китай вскоре обвинил США в нарушении «торгового перемирия».

The Times рассказала о возможной встрече Путина, Трампа и Си в Китае
Политика
Владимир Путин

В конце весны глава американского Минфина Скотт Бессент признал, что торговые переговоры США с Китаем «несколько зашли в тупик», и для достижения соглашения, скорее всего, потребуется прямое участие лидеров двух стран.

Ранее в этом месяце, пишет SHMP, первую личную встречу провели министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио. Это может стать важным шагом на пути к встрече двух президентов, говорится в материале. Кроме того Тем временем, в телефонном разговоре в июне Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью.

Кроме того, в июле газета The Times сообщила, что Трамп, Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Китай  ранее объявил о планах отметить годовщину окончания войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Си Цзиньпин Южная Корея АТЭС
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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