SCMP назвала возможные сроки встречи Трампа и Си Цзиньпина
Лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться до осеннего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее или во время него. Об этом пишет South China Morning Post (SHMP) со ссылкой на источники.
Саммит пройдет с 30 октября по 1 ноября в городе Кёнджу на юго-востоке страны.
АТЭС — это площадка для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона, образованная в 1989 году и объединяющая 21 экономику. Не имеет устава и статуса международной организации, но является одним из ведущих форумов для продвижения торгового взаимодействия в регионе. В отличие от других неформальных объединений — G7 и G20 — АТЭС имеет постоянный секретариат, который базируется в Сингапуре. Председательство меняется ежегодно.
Отношения между США и Китаем нестабильны с тех пор, как Трамп вернулся в Белый дом. Вашингтон повысили пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин— на американские до 125%. После переговоров в Женеве в мае 2025 года стороны договорились временно снизить тарифы. Однако Китай вскоре обвинил США в нарушении «торгового перемирия».
В конце весны глава американского Минфина Скотт Бессент признал, что торговые переговоры США с Китаем «несколько зашли в тупик», и для достижения соглашения, скорее всего, потребуется прямое участие лидеров двух стран.
Ранее в этом месяце, пишет SHMP, первую личную встречу провели министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Марко Рубио. Это может стать важным шагом на пути к встрече двух президентов, говорится в материале. Кроме того Тем временем, в телефонном разговоре в июне Си Цзиньпин пригласил Трампа и его жену посетить Китай, на что президент США ответил взаимностью.
Кроме того, в июле газета The Times сообщила, что Трамп, Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин могут встретиться в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны. Китай ранее объявил о планах отметить годовщину окончания войны парадом на площади Тяньаньмэнь в сентябре.
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