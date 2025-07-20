Экс-глава СДПГ объяснил частые поездки в Россию «волнующими вопросами»

Маттиас Платцек в 2022 году покинул пост главы Германо-российского форума, заявив, что шокирован действиями России на Украине. С тех пор он девять раз летал в Москву. Он подчеркнул, что действовал как частное лицо

Маттиас Платцек (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший глава Социал-демократической партии Германии и экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в разговоре с Tagesspiegel заявил, что целью его поездок в Россию было поддержание существующих контактов.

Frankfurter Allgemeine Zeitung и Der Spiegel писали, что с начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года Платцек девять раз летал в Москву. Иногда его сопровождали исполнительный директор Германо-российского форума (общественная организация, которая выступает за развитие диалога между странами) Мартин Хоффманн и бывший руководитель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла.

Платцек встречался с представителями Российской академии наук, в том числе директором Института Европы РАН Алексеем Громыко, сообщали издания. Кроме того, передавала FAZ, Платцек и Пофалла проводили конфиденциальные переговоры с российскими коллегами в Баку.

Платцек отказался комментировать подробности поездок или уточнять, с кем именно проводил встречи. Он подчеркнул, что действовал как частное лицо, «без какого-либо мандата, без каких-либо функций». «Меня беспокоят вопросы и проблемы, которые сейчас волнуют и тревожат многих людей, не только в нашей стране», — заявил он Tagesspiegel.

Предположения о том, что поездки могли быть связаны с поставками газа или возобновлением строительства газопровода «Северный поток», Платцек отверг. По его словам, он обсуждал с российскими представителями способы завершения конфликта России и Украины, то, «как будет выглядеть мир после», и вопросы контроля над вооружением.

Экс-лидер СДПГ признался, что у него самого «больше вопросов, чем ответов» и добавил, что обсуждения «без подозрений, инсинуаций или агрессивных действий» поспособствовали бы сплоченности общества.

Поездки Платцека вызвали масштабную критику как со стороны оппозиции, так и внутри самой партии, отмечает Tagesspiegel. Эксперт СДПГ по внешней политике Михаэль Рот призвал бывшего лидера принять обвинения в «эгоцентричных и безответственных действиях». «Постоянное появление новых сообщении о тайных встречах политиков из СДПГ, а также из ХДС/ХСС и российских представителей показывает, насколько глубоки связи обеих партий с Россией», — заявила сопредседатель фракции «Зеленые» в бундестаге Катарина Дрёге.

При этом действующий премьер Бранденбурга Дитмар Войдке встал на сторону Платцека, подчеркнув, что «важно сохранять дипломатические каналы открытыми».

Платцек возглавлял СДПГ в 2005-2006 годах, с 2002 по 2013 годы был премьер-министром Бранденбурга. В 2014 году стал председателем правления Германо-российского форума, а покинул этот пост в 2022 году, заявив, что «потрясен и шокирован» началом боев на Украине.