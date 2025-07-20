 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Экс-глава СДПГ объяснил частые поездки в Россию «волнующими вопросами»

Маттиас Платцек в 2022 году покинул пост главы Германо-российского форума, заявив, что шокирован действиями России на Украине. С тех пор он девять раз летал в Москву. Он подчеркнул, что действовал как частное лицо
Маттиас Платцек
Маттиас Платцек (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Бывший глава Социал-демократической партии Германии и экс-премьер Бранденбурга Маттиас Платцек в разговоре с Tagesspiegel заявил, что целью его поездок в Россию было поддержание существующих контактов.

Frankfurter Allgemeine Zeitung и Der Spiegel писали, что с начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года Платцек девять раз летал в Москву. Иногда его сопровождали исполнительный директор Германо-российского форума (общественная организация, которая выступает за развитие диалога между странами) Мартин Хоффманн и бывший руководитель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла.

Платцек встречался с представителями Российской академии наук, в том числе директором Института Европы РАН Алексеем Громыко, сообщали издания. Кроме того, передавала FAZ, Платцек и Пофалла проводили конфиденциальные переговоры с российскими коллегами в Баку.

Лидер «Зеленых» в Германии заявила о «друзьях Путина» в партии Мерца
Политика
Бритта Хассельман

Платцек отказался комментировать подробности поездок или уточнять, с кем именно проводил встречи. Он подчеркнул, что действовал как частное лицо, «без какого-либо мандата, без каких-либо функций». «Меня беспокоят вопросы и проблемы, которые сейчас волнуют и тревожат многих людей, не только в нашей стране», — заявил он Tagesspiegel.

Предположения о том, что поездки могли быть связаны с поставками газа или возобновлением строительства газопровода «Северный поток», Платцек отверг. По его словам, он обсуждал с российскими представителями способы завершения конфликта России и Украины, то, «как будет выглядеть мир после», и вопросы контроля над вооружением.

Экс-лидер СДПГ признался, что у него самого «больше вопросов, чем ответов» и добавил, что обсуждения «без подозрений, инсинуаций или агрессивных действий» поспособствовали бы сплоченности общества.

Поездки Платцека вызвали масштабную критику как со стороны оппозиции, так и внутри самой партии, отмечает Tagesspiegel. Эксперт СДПГ по внешней политике Михаэль Рот призвал бывшего лидера принять обвинения в «эгоцентричных и безответственных действиях». «Постоянное появление новых сообщении о тайных встречах политиков из СДПГ, а также из ХДС/ХСС и российских представителей показывает, насколько глубоки связи обеих партий с Россией», — заявила сопредседатель фракции «Зеленые» в бундестаге Катарина Дрёге.

При этом действующий премьер Бранденбурга Дитмар Войдке встал на сторону Платцека, подчеркнув, что «важно сохранять дипломатические каналы открытыми».

Платцек возглавлял СДПГ в 2005-2006 годах, с 2002 по 2013 годы был премьер-министром Бранденбурга. В 2014 году стал председателем правления Германо-российского форума, а покинул этот пост в 2022 году, заявив, что «потрясен и шокирован» началом боев на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия СДПГ переговоры
Материалы по теме
Кремль ответил на послание Мерца Путину
Политика
Путин рассказал о друзьях России в Европе
Политика
Bild узнал, как Берлин пытается помочь Киеву «тайной сделкой» по Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
За растрату при сооружении фортификаций под Белгородом арестовали троих Политика, 06:23
Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета в озеро на Алтае Общество, 06:04
Экс-глава СДПГ объяснил частые поездки в Россию «волнующими вопросами» Политика, 05:47
Как выглядят пляж, отели, магазины и закат на курорте в КНДР. Видео Политика, 05:36
WSJ узнала об изменении в графике поставок оружия США ради Украины Политика, 05:22
Все перенаправленные из Москвы рейсы примет аэропорт Пулково Политика, 04:54
В Берлине заявили, что Трамп продолжил помощь Украине под влиянием Мерца Политика, 04:36
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Эксперты по безопасности заявили о создании нового миропорядка при Трампе Политика, 04:34
Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу Политика, 04:09
WSJ узнала о попытках Бессента убедить Трампа не увольнять главу ФРС Политика, 03:47
В Эс-Сувейде в Сирии прекратились боестолкновения Политика, 03:34
Отдых на курорте в Северной Корее. Фото Общество, 02:51
Будущий член руководства ЕЦБ призвал учитывать политические риски Финансы, 02:51
В переговорной группе подтвердили предложение Украины о новой встрече Политика, 02:40