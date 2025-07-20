 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За три с половиной часа над Россией сбили 40 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Больше всего дронов сбито в Брянской области, четыре — над столичным регионом. Московские аэропорты несколько раз ограничивали работу

Средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов с 20:00 до 23:30 мск, сообщает Минобороны. Четыре сбили над территорией Московского региона, два из них летели на Москву.

Еще 21 дрон уничтожен в Брянской области, девять — в Калужской. По два беспилотника сбили в Курской области и над акваторией Черного моря, еще по одному — над Тульской и Белгородской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В Москве на фоне сообщений о сбитых беспилотниках несколько раз за вечер ограничивали работу аэропортов.

Опасность атаки БПЛА вечером 19 июля объявляли в Липецкой и Ростовской областях и в Краснодарском крае.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Минобороны беспилотники дроны Брянская область Калужская область Московская область
Материалы по теме
На подлете к Москве сбили пятый дрон
Политика
Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты
Политика
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
За три с половиной часа над Россией сбили 40 дронов Политика, 00:02
Глава Astronomer уволился после видео с «камеры поцелуев» на концерте Бизнес, 19 июл, 23:49
Пушилин рассказал о последствиях ракетных ударов ВСУ по ДНР Политика, 19 июл, 23:44
Рубио распорядился аннулировать визу бразильского судьи из-за Болсонару Политика, 19 июл, 22:59
«Спартак» выиграл матч с четырьмя отмененными голами на старте сезона РПЛ Спорт, 19 июл, 22:33
Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты Политика, 19 июл, 22:29
На подлете к Москве сбили пятый дрон Политика, 19 июл, 22:20
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Орбан заявил, что Венгрия не примет бюджет ЕС из-за помощи Украине Политика, 19 июл, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 19 июл, 22:12
Украинский омбудсмен предложила отменить особый статус русского языка Политика, 19 июл, 21:46
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты Политика, 19 июл, 21:42
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 19 июл, 21:33
Китай начал строительство ГЭС на юго-востоке Тибета Общество, 19 июл, 21:31
В РЖД сообщили о задержке 75 поездов после утренней атаки дронов Политика, 19 июл, 21:14