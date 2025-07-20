За три с половиной часа над Россией сбили 40 дронов
Средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских дронов с 20:00 до 23:30 мск, сообщает Минобороны. Четыре сбили над территорией Московского региона, два из них летели на Москву.
Еще 21 дрон уничтожен в Брянской области, девять — в Калужской. По два беспилотника сбили в Курской области и над акваторией Черного моря, еще по одному — над Тульской и Белгородской областями.
Брянский губернатор Александр Богомаз заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Москве на фоне сообщений о сбитых беспилотниках несколько раз за вечер ограничивали работу аэропортов.
Опасность атаки БПЛА вечером 19 июля объявляли в Липецкой и Ростовской областях и в Краснодарском крае.
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