В Испании задержали подозреваемых в хакерских атаках против стран НАТО

Хакеры, предположительно, являются членами пророссийской группировки NoName057 (16), которая за последние два дня сообщила об атаках почти на 20 польских и японских сайтов

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Испанские правоохранители задержали трех человек, которых подозревают в причастности к хакерским атакам против государственных органов и стратегических секторов королевства и других стран НАТО, поддержавших ВСУ в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении Гражданской гвардии (полицейское военизированное формирование, находящееся в подчинении МВД Испании), которое приводит Diario de Sevilla.

Их задержали в городах Севилья, Манакор и Уэльва. В домах фигурантов провели обыски, были изъяты документы и компьютерная техника.

Хакеры — участники группы NoName057 (16), которая появилась после начала конфликта на Украине, говорится в материале. Они проводят DDoS-атаки на сайты частных и государственных организаций, поддерживающих Украину. Группа сама разработала вредоносное программное обеспечение, оно называется DDoSia.

В прошлом сентябре португальская компания VisionWare сообщила, что обнаружила 961 кибератаку пророссийских хакеров против западных стран и организаций в период с октября 2022 по март 2023 года. Их организаторами были NoName057 (16) и KillNet. Глава VisionWare Бруно Кастро говорил, что нет подтверждений связи группировок «с Кремлем, или ГРУ — Центральным разведывательным управлением, или ФСБ». Он отмечал, что у хакеров была «очень хорошо скоординированная наступательная стратегия, соответствующая интересам российского правительства».

У группировки есть канал в Telegram, там почти 67 тыс. подписчиков. 20 июля в нем появился пост об атаках на японские сайты и сайты транспортной инфраструктуры Польши. Днем ранее — на сайты польских судостроительных компаний и верфей.

В июле 2022-го в канале был опубликован «манифест», где сказано, что Западом «против России ведется открытая информационная война» и группа будет «соразмерно отвечать» «на их враждебные, откровенно антироссийские действия», чтобы «русофобия [не] стала нормой».

У группировки есть и англоязычный канал, там менее 10 тыс. подписчиков.