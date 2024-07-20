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В Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией

Власти Киргизии призвали Канделаки «не вносить разлад» в отношения с Россией
На этой неделе в Бишкеке был снесен музей Панфиловской дивизии, после чего Канделаки обвинила местные власти в русофобии и потворстве Западу. Власти Киргизии призвали телеведущую «не вносить разлад» и пригласили посетить страну
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Тина Канделаки (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Заявления отдельных публичных персон, которые могут внести разлад в отношения между Киргизией и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения между двумя странами. Об этом заявил руководитель пресс-службы президента Киргизии Дайырбек Орунбеков, комментируя обвинения властей республики в русофобии со стороны телеведущей Тины Канделаки.

17 июля Канделаки опубликовала в своем телеграм-канале пост, посвященный сносу в Киргизии памятника архитектуры — музея Панфиловской дивизии. «У аварийного здания был шанс на спасение, но его отобрали, плюнув в лицо защитникам. Памяти о дивизии, которая насмерть стояла за Москву, в Киргизии быть не должно — так считают западные сценаристы. Базу для русофобии в стране готовили давно», — написала телеведущая, обвинив в провокации проамериканские фонды, работающие в стране.

«Мы уже видели такое на Украине, в Казахстане, Армении, а теперь это происходит и в Киргизии <...>. В руководстве Кыргызстана, в их парламенте давно сидит группа управляемых политиков, которые с подачи Запада вычеркивают из страны советскую историю, наше общее прошлое, заменяя их ненавистью к русским. А начинается все вот так — со старого музея», — заявила Канделаки.

Орунбеков в ответ указал, что решение о сносе музея было принято после тщательного анализа состояния здания, подтвержденного техническим заключением. Документ, по его словам, фиксирует неудовлетворительное состояние здания, наличие следов пожара, протечек, трещин, а также несоответствие здания сейсмическим нормам. «Дальнейшая эксплуатация здания представляла угрозу безопасности и жизни людей, а реставрация здания не представляется возможной», — заявил руководитель пресс-службы главы государства.

Он подчеркнул, что Киргизия является суверенным государством и многонациональной страной, где русский язык является официальным, а принимаемые властями решения основываются на интересах народа. «Высказывания публичных персон, которые могут внести разлад в двусторонние отношения между Кыргызстаном и Россией, неприемлемы и противоречат духу взаимопонимания и уважения, лежащему в основе наших отношений», — сказал Орунбеков.

По его мнению, увековечивание Панфиловской дивизии — это прежде всего «дань памяти в честь наших отцов и дедов, погибших за оборону города Москвы». «Мы никому не позволим спекулировать на такой деликатной и чувствительной теме, как историческая память и героический подвиг лучших представителей кыргызского, русского и других народов, родившихся в Кыргызстане и других государствах Центральной Азии и сражавшихся бок о бок», — заявил он, отметив, что манипуляция такой информацией «играет на руку тем силам, которые хотят подорвать наше стратегическое партнерство и союзничество».

«Хотелось бы посоветовать Тине Канделаки перед тем, как публиковать подобные высказывания, изучить историю нашей страны, побывать у нас, уверен, что ее мнение изменилось бы на 180 градусов и она больше никогда не позволяла бы себе подобное», — заключил Орунбеков.

РБК обратился за комментарием к Тине Канделаки.

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Тина Канделаки

Музей Панфиловской дивизии в Бишкеке был построен в 1969 году. Экспозиция музея была представлена личными вещами, подлинными документами, отреставрированными фотографиями, трофеями и стрелковым оружием бойцов знаменитой Панфиловской дивизии. Здание музея снесли 15 июля.

За несколько дней до сноса местный активист Александр Зыков в разговоре с Economist.kg сообщил, что здание музея ранее было исключено из реестра памятников истории и архитектуры Минкульта Киргизии, о чем его уведомили сотрудники министерства. При этом, согласно государственному списку памятников истории и культуры Бишкека, здание музея боевой славы им. И. Панфилова до сих пор имеет соответствующий статус и значится в перечне.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Ольга Ваганова
Киргизия музей снос памятников Тина Канделаки Россия двусторонние отношения
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