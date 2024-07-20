WP узнала, что Вэнс спрашивал послов о «гендерно нейтральных туалетах»

Кандидат в вице-президенты Трампа Джей Ди Вэнс заблокировал назначения десятков дипломатов. Он интересовался их планами продвигать вопросы гендерной идентичности в странах, где население «придерживается традиционных ценностей»

Джей Ди Вэнс (Фото: Annabelle Gordon / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс, которого кандидат в главы государства Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом, до выдвижения на этот пост считался в Госдепартаменте конгрессменом, который сильнее остальных законодателей препятствовал утверждению американских послов, сообщает The Washington Post.

Издание получило копию анкеты, которую Вэнс раздавал кандидатам в дипломаты. Из нее следует, что сенатор интересовался, намерены ли они увеличивать число «гендерно нейтральных туалетов» в посольствах США, уделять больше внимания вопросам «гендерной дисфории и гендерного перехода» в других странах и собираются ли они поднимать флаги ЛГБТ во время проведения гей-парадов (Верховный суд России признал экстремистским и запретил «международное общественное движение ЛГБТ», с конца 2022 года в стране запрещена пропаганда ЛГБТ для лиц всех возрастов).

В анкетах Вэнс отмечал, что население многих стран — союзниц США, а также государств, с которыми Вашингтон хочет укрепить отношения, «придерживается традиционных христианских, иудейских, мусульманских или индуистских моральных ценностей». «Как бы вы объяснили им, как Соединенные Штаты будут продвигать «права ЛГБТ» в их стране?» — спрашивал сенатор кандидатов.

Вэнс задерживает утверждение более чем 30 кандидатур на посты в Госдепартаменте, пишет WP. В результате задержки вакансии в посольствах США временно занимают чиновники более низкого уровня.

В офисе Вэнса, сенате и предвыборном штабе Трампа не ответили на просьбу WP прокомментировать ситуацию.

Вэнс, выступая в сенате, публично критиковал бывшего посла США в Гане Стефани Стивенсон за то, что она продвигала «прогрессивную социальную политику» в отношении гендерной идентичности и «требовала, чтобы африканские страны следовали примеру крайне левых». В Госдепе США назвали слова сенатора необоснованной критикой, отметив «образцовую» карьеру Стивенсон на дипломатической службе.

Сторонники Вэнса считают, что он может поспособствовать тому, чтобы «дипломатия США в развивающихся странах стала более успешной», противники уверены, что «Соединенные Штаты несут ответственность за защиту прав человека во всем мире», это включает и права ЛГБТ.

Действующий президент США Джо Байден не раз выступал в защиту прав ЛГБТ. Например, в 2014-м, будучи вице-президентом, он заявил, что защита прав сексуальных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций.

«Профессиональные дипломаты оказываются в затруднительном положении, когда их просят официально прокомментировать, как они будут поддерживать политику, которая одобрена нынешней администрацией, но может не поддерживаться следующей», — считает бывший посол США в Панаме Барбара Стивенсон. По ее словам, дипломаты обязаны поддерживать политику действующей администрации, даже если она не отвечает их собственным убеждениям.