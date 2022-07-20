Минобороны России сообщило о потере Киевом 200 военных в Одесской области

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Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации морской пехоты в селе Дачное Одесской области Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Там, по данным ведомства, готовили резервистов для ВСУ.

«Уничтожено более 200 человек личного состава, а также свыше десяти единиц военной техники иностранного производства», — сообщил Конашенков.

В том же регионе Воздушно-космические силы ударили по пусковой установке антикорабельного комплекса американского производства Harpoon.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Соледаре (ДНР) были уничтожены 19 единиц украинской техники и убиты до 40 бойцов, отметил представитель ведомства.

Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы атаковали пункт временной дислокации «Правого сектора» (признан в России экстремистским и запрещен) в Запорожской области и уничтожили до 200 его боевиков.