Идущая в Раду украинская певица сообщила о нападении

Речь идет об Анастасии Приходько, которая баллотируется в украинский парламент от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина»

Анастасия Приходько в финале «Евровидения-2009» (Фото: Руслан Кривобок / «РИА Новости»)

Украинская певица Анастасия Приходько, баллотирующаяся в Верховную раду от партии «Батькивщина», подверглась нападению во время своего концерта в Виннице за два дня до выборов. Об этом сама певица-кандидат сообщила на своей странице в Facebook.

«Во время концерта в Виннице в моем 11-м округе на меня было совершено нападение, выключали свет пять раз, и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление», — написала она, прикрепив к посту видеозапись нападения.

На кадрах видно, как на сцену заскакивает молодой человек и валит певицу на пол. «Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания», — написала Приходько.

Анастасия Приходько принимала участие в шоу российского «Первого канала» «Фабрика звезд 7», в котором заняла первое место. В 2009 году представляла Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

События произошли в последний день избирательной кампании на Украине. 20 июля в стране день тишины. Внеочередные выборы пройдут в воскресенье. Они были назначены в связи с роспуском нынешнего созыва Рады президентом Владимиром Зеленским вскоре после того, как он вступил в должность.