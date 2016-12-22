В Госдуме поддержали назначение Бабича послом в Белоруссию

Михаила Бабича, претендующего на пост посла России в Минске, поддержал профильный комитет Госдумы. Ранее Бабича хотели отправить послом на Украину, но Киев отказался согласовать его назначение

Михаил Бабич (Фото: Роман Владимиров / РИА Новости)

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Михаила Бабича на пост посла России в Белоруссии, сообщил РБК собеседник в руководстве палаты. Информацию об этом также подтвердил источник в Госдуме.

Михаил Бабич в настоящее время занимает пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе. В конце июня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что переназначен на этот пост Бабич не будет. 12 июля источник РБК, близкий к Кремлю, рассказал, что Москва запросила у Минска предварительное согласие на назначение Бабича послом в Белоруссии.

В 2016 году Бабич был предложен на пост посла России на Украине. Он должен был заменить на этой должности Михаила Зурабова, который представлял интересы Москвы в Киеве на протяжении шести лет. Комитет Госдумы по международным делам дал согласие на новое назначение Бабича.

Однако в Киеве согласовать кандидатуру российского посла отказались. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принять нового главу российской дипмиссии Киев может только при урегулировании ситуации в Донбассе. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что опрос о назначении нового российского посла «снят с повестки дня». В результате с 2016 года пост российского посла на Украине остается вакантным; интересы России в Киеве представляют временные поверенные в делах.

Последние 12 лет (с 2006 года) пост посла России в Минске занимает Александр Суриков. Ранее он также занимался работой на уровне регионов: с 1996 по 2004 год он был губернатором Алтайского края.

Послов России назначает президент России по согласованию с обеими палатами парламента.