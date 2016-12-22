Трамп отказал Путину в допросе американцев

Президент США Дональд Трамп не согласился с предложением Владимира Путина дать право российским следователям допросить граждан США. Вопрос обсуждался на саммите в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин. 16 июля 2018 года (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Официальный представитель президента США Сара Сандерс заявила, что Трамп отказался принимать предложение Владимира Путина американским властям организовать допрос российских граждан. Речь идет о допросе подозреваемых в причастности к вмешательству в президентские выборы в США в обмен на допрос российскими следователями американцев, сообщает Bloomberg.

При этом пресс-секретарь Белого дома выразила надежду на то, что Россия позволит 12 своим гражданам приехать в США и доказать свою невиновность. Сандерс имела в виду якобы сотрудников российских спецслужб, которым незадолго до саммита в Хельсинки были предъявлены обвинения во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии.

Заявление Сандерс прозвучало незадолго до заседания Сената, в ходе которого республиканцы и демократы намеревались проголосовать за документ, который помешал бы Трампу согласиться на предложение Путина.

В ходе пресс-конференции в Хельсинки российский президент заявлял, что допросы должны быть взаимными. Сам Путин называл в качестве примера дело Hermitage Capital и руководителя этой компании Уильяма Браудера. Позже официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной заявил, что в Москве хотели бы допросить сотрудника агентства нацбезопасности Тодда Хаймана, агента ЦРУ Джима Роута, экс-замглавы разведуправления Госдепа Роберта Отто, бывшего посла в Москве Майкла Макфола, Джоната Винера — помощника экс-госсекретаря США Джона Керри.

Накануне Сандерс на брифинге не стала прямо отвечать на вопрос, поддерживает ли президент США Дональд Трамп идею допроса граждан страны российскими правоохранителями. По ее словам, Трамп и его команда обсуждают это предложение и об их решении будет объявлено позже.