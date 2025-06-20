Глава НАО рассказала о преодолении стены в 4 метра в «школе губернаторов»

Врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт рассказала о наиболее экстремальном испытании, которое она проходила в «школе губернаторов», — преодолении стены в четыре метра

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Временно исполняющая обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирина Гехт в интервью телеканалу РБК рассказала о наиболее экстремальном испытании, через которое она проходила в «школе губернаторов». По словам политика, им стало командное преодолении четырехметровой стены.

«Наверное, из самого экстремального это была стена, через которую надо было перебраться всей группой. Она была около четырех метров», — рассказала Гехт. Это испытание, по ее словам, было на «командообразование»: надо было определить стратегию — например, кто лезет первым, кто на кого «взбирается». «Когда ты смотришь на эту стену, кажется, что это невозможно. А потом все перелетали один за другим, и на самом деле, по-моему, наш поток, там, один из тех, кто достаточно быстро выполнил это задание», — рассказала Гехт. По ее словам, не справившихся не было.

Гехт отметила, участники ее потока продолжают общаться друг с другом в общем чате. «Мы продолжаем и сотрудничать, потому что многие работают в федеральных органах исполнительной власти <...> для меня это сейчас колоссальная поддержка и помощь, которую они мне оказывают на первых этапах работы», — рассказала глава НАО.

«Школа губернаторов» — это управленческие курсы при Высшей школе государственного управления РАНХиГС. Их прохождение стало почти обязательным для политиков, желающих занять должность главы региона. РБК писал, как в 2017 году участники «школы губернаторов» прыгали со скалы, проходили азы военной подготовки и ложились под едущий на них БТР.

Ирина Гехт возглавила НАО 8 марта этого года, став второй в стране женщиной-главой региона. Она родилась в Курганской области, школу окончила в Тюменской области, а университет — в Челябинской. Карьеру начала строить там же, в Челябинской области. Сначала была членом общественной палаты региона, в 2011 году стала министром социальных отношений в областном правительстве, в 2012 году стала заместителем губернатора, а в 2013 году — заместителем председателя областного правительства.

С 2015 по 2019 год Гехт была сенатором от региона, потом до 2024 года была первым вице-губернатором Челябинской области, а с мая 2024 года до января нынешнего года — председателем правительства Запорожской области. В интервью РБК политик заявила, что именно опыт работы в новом регионе, по ее оценке, сыграл наибольшую роль при ее назначении. Политик призналась, что узнала о своем возможном назначении примерно за две недели до официального решения президента Владимира Путина: «Я об этом знала. Поэтому, конечно, к встрече тоже готовились».

В сентябре в НАО пройдут выборы губернатора — главу региона избирает законодательное собрание.