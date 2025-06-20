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Политика ,  
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Путин заявил, что Россия учтет опыт поражения дорогой техники дронами

Путин: Россия учтет негативный опыт поражением дорогой техники беспилотниками
Фото: Марина Молдавская / ТАСС
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

Российские власти будут учитывать негативный опыт при принятии решений по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляцию вел РБК.

По словам президента, на новой технологической базе Россия будет оснащать армию по последнему слову техники, при этом образцами, зарекомендовавшими себя на практике. Путин отметил, что недорогие беспилотники стали эффективными средствами для поражения дорогой военной техники.

«Мы, разумеется, будем учитывать и наш собственный негативный опыт. Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимом для нас направлении», — сказал он.

В целом, по словам Путина, российский оборонно-промышленный комплекс «набрал хороший темп» — предприятия кратно увеличили выпуск продукции и осваивают новые виды вооружений и техники. Вместе с тем президент подчеркнул, что важно помнить и об экономической эффективности обеспечения безопасности.

Путин заявил, что Россия учтет опыт поражения дорогой техники дронами
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«Ярким примером здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов», — сказал Путин.

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