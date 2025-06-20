Минобороны показало видео с возвращенными из плена военными
Минобороны показало видео с российскими военными, которых вернули во время очередного обмена пленными с Украиной. На кадрах российские военные стоят у автобусов с российскими флагами и кричат: «Россия! Мы дома!»
Обмен пленными был паритетным и произошел в рамках стамбульских договоренностей, говорил РБК источник в переговорной группе. Также 20 июня продолжились «санитарные обмены ранеными».
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