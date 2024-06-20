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Политика ,  
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В Японии сообщили о негативном влиянии слабой иены на оборонный бюджет

Nikkei: слабая иена несет негативное влияние на оборонный бюджет Японии
В конце 2002-го в Токио решили выделить на оборону 43 трлн иен на пять лет. Эта сумма была эквивалентна $400 млрд, но сейчас, и-за значительно падения иены, эквивалент сократился до $272 млрд
Банк Японии
Банк Японии (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Из-за падения курса иены траты на оборону в Японии в долларовом эквиваленте сократились примерно на треть, пишет Nikkei.

В декабре 2022-го власти страны объявили, что потратят на оборону 43 трлн иен до 2027 финансового года. Эта сумма была эквивалентна $400 млрд (при курсе 108 иен за $1). Теперь же курс японской валюты к американской — 160 иен за $1, и в итоге долларовый эквивалент затрат составляет $272 млрд (68% от изначального).

Около полувека Япония расходовала на оборону около 1% ВВП. Однако на фоне растущей военной мощи Китая страна решила увеличить траты и к 2027 году довести их до 2% ВВП. Аналогичный показатель установил для своих членов Североатлантический альянс — Токио не входит в НАТО и исключал присоединение к нему, однако блок и страна сотрудничают друг с другом.

Nikkei отмечает, что траты японского Минобороны на закупки выросли. Например, истребитель F-35A на данный момент стоит 14 млрд иен за единицу, в том время как шесть лет назад цена составляла 11,6 млрд иен.

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За последние два года японская иена подешевела к доллару почти на 23%. Основной причиной ослабления валюты стало расхождение между сверхмягкой денежно-кредитной политикой Банка Японии и ожиданиями дальнейшего ужесточения политики ФРС США с целью остановить рост инфляции, которая достигла максимума за четыре десятилетия.

В конце апреля японская иена резко подешевела до очередного минимума за 34 года. Курс доллара к иене поднялся до 160,2 иены за доллар. Это стало самым высоким значением с 1990 года, когда курс доллара поднимался до 160,33 иены. В дальнейшем курс держался в пределах до $160.

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Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Япония оборона иена

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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