Минобороны сообщило об обстрелах артиллерией ВСУ жилых кварталов Харькова
Вооруженные силы Украины (ВСУ) развернули в Харьковской области артиллерийскую батарею для провокационных обстрелов жилых кварталов Харькова. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций», — сказал представитель Минобороны (цитата по ТАСС).
По его словам, для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами.
Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. По его словам, это происходит при молчаливом согласии стран Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины с 24 февраля. К настоящему моменту российским войскам, а также силам Народной милиции ДНР и ЛНР удалось взять под контроль Херсонскую, бóльшую часть Запорожской, Луганской и Донецкой, а также около трети Харьковской области Украины.
Минобороны неоднократно обвиняло украинскую сторону в подготовках провокаций.