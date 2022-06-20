Песков заявил, что участие ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждалось

Пресс-секретарь Путина подчеркнул «эффективность, оперативность и нужность организации» и намерение России развивать ОДКБ

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Привлечение сил ОДКБ к специальной военной операции на Украине в Кремле не рассматривалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он отметил, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России во внешней политике, а сама организация «в недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность».

В ОДКБ, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

16 мая в Москве прошел саммит лидеров стран ОДКБ, приуроченный к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Путин на встрече пообещал лидерам стран ОДКБ проинформировать их о ходе военных действий. Генсек Станислав Зась подчеркнул, что вопрос об участии коллективных сил ОДКБ в спецоперации на этом саммите не обсуждался.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в июне обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции на фоне событий на Украине: «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна, все молчите — боитесь санкции».

Депутат и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Говорит Москва» 18 июня заявил, что «так называемые союзники» России по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ «очень своеобразно понимают свои обязательства и свое союзничества», относясь к этим объединениям «как к шведскому столу». Так он отреагировал на слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о непризнании ЛНР и ДНР. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал позицию Затулина, предложив ему «сосредоточиться на функциях своего комитета» — укреплении союзнических отношений со странами бывшего СССР. Турчак подчеркнул, что слова Токаева — не повод для официальных лиц «давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ».

Читайте на РБК Pro Pro ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия Статьи Pro «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса Статьи Pro Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Платят много, увольняют быстро: каково работать в Netflix — в 5 пунктах Статьи Pro Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так Статьи Pro Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Как ухаживать за кожей после 35 лет: 5 важных правил Инструкции Pro Дом для всех: стоит ли ожидать бума на рынке загородной недвижимости Дом для всех: стоит ли ожидать бума на рынке загородной недвижимости Статьи Pro Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Джеймс Бонд и еще 4 типа кандидатов, кого не любят кадровики Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции

Россия проводит на Украине операцию по «демилитаризации и денацификации» с 24 февраля. Киев объявил военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

В январе миротворцы ОДКБ участвовали в подавлении протестов в Казахстане после обращения Токаева. Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств-членов подвергается «вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету», то это будет рассматриваться остальными участниками как агрессия по отношению ко всем ним. Поэтому в случае такой агрессии страны-участники по просьбе подвергшегося ей государства должны предоставить военную помощь. Токаев подчеркивал, что речь во время январских протестов шла именно о внешней агрессии, поэтому обращение к ОДКБ за помощью было уместно.