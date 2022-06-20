Песков заявил, что участие ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждалось
Привлечение сил ОДКБ к специальной военной операции на Украине в Кремле не рассматривалось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Он отметил, что развитие ОДКБ является одним из приоритетов России во внешней политике, а сама организация «в недалеком прошлом продемонстрировала свою эффективность, оперативность и нужность».
В ОДКБ, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
16 мая в Москве прошел саммит лидеров стран ОДКБ, приуроченный к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Путин на встрече пообещал лидерам стран ОДКБ проинформировать их о ходе военных действий. Генсек Станислав Зась подчеркнул, что вопрос об участии коллективных сил ОДКБ в спецоперации на этом саммите не обсуждался.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в июне обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции на фоне событий на Украине: «Если есть государство, если есть союзник, он должен определиться и сделать свой шаг. Кто спас Беларусь? Россия. Кто спас Казахстан? Россия. Кто остановил войну между Арменией и Азербайджаном? Россия. А когда России нужна, все молчите — боитесь санкции».
Депутат и зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Говорит Москва» 18 июня заявил, что «так называемые союзники» России по СНГ, ЕАЭС и ОДКБ «очень своеобразно понимают свои обязательства и свое союзничества», относясь к этим объединениям «как к шведскому столу». Так он отреагировал на слова президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева о непризнании ЛНР и ДНР. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак раскритиковал позицию Затулина, предложив ему «сосредоточиться на функциях своего комитета» — укреплении союзнических отношений со странами бывшего СССР. Турчак подчеркнул, что слова Токаева — не повод для официальных лиц «давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ».
Россия проводит на Украине операцию по «демилитаризации и денацификации» с 24 февраля. Киев объявил военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.
В январе миротворцы ОДКБ участвовали в подавлении протестов в Казахстане после обращения Токаева. Согласно ст. 4 Договора о коллективной безопасности, если одно из государств-членов подвергается «вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету», то это будет рассматриваться остальными участниками как агрессия по отношению ко всем ним. Поэтому в случае такой агрессии страны-участники по просьбе подвергшегося ей государства должны предоставить военную помощь. Токаев подчеркивал, что речь во время январских протестов шла именно о внешней агрессии, поэтому обращение к ОДКБ за помощью было уместно.