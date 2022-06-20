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Политика ,  
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ФСБ заявила о задержании частных сыщиков за сбор информации о силовиках

В группу входили также сотрудники налоговых органов, которые использовали доступ к базам данных для незаконного сбора информации о силовиках, уточнили в Следственном комитете. Собранные данные продавались заказчикам, считают в ФСБ

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Группа частных сыщиков и сотрудников налоговых органов задержана за незаконный сбор информации о военнослужащих и силовиках для передачи третьим лицам, в том числе иностранцам. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

Операцию провели совместно ФСБ, Следственный комитет и КГБ Белоруссии.

«<...> Пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — сообщили в ЦОС ФСБ.

Информацию о силовиках задержанные собирали с 2019 года.

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Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что в группу входили трое сотрудников налоговых органов.

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«По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое сотрудников налоговых органов вступили в преступный сговор с целью получения незаконных денежных средств. Имея доступ к информационным системам, за денежные средства они предоставляли через посредника информацию об источниках дохода физических лиц, счетах, открытых в кредитных организациях, адресах регистрации и имуществе, а также другие сведения, составляющие охраняемую законом тайну, для представителей детективного агентства. Через непродолжительное время один из сотрудников уволился с занимаемой должности», — сказала она.

В ноябре 2021 года в Москве задержали трех мужчин, которых обвинили в продаже через даркнет личных данных граждан. Задержаны были Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев.

В феврале 2022 года Центральный районный суд Тулы назначил Зайцеву два года лишения свободы в колонии-поселении, аналогичное наказание у Каткова. Зеленцова суд приговорил к трем годам лишения свободы, однако, учитывая, что фигурант уже отбывал наказание по приговору Кировского районного суда Екатеринбурга от 3 июня 2021 года, окончательно ему назначили четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
задержание ФСБ персональные данные

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