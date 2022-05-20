Путин сделал замечание Алиханову после упоминания о спецоперации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 16:59
«Первый канал» сообщил о сдаче замкомандира «Азова» Калины Политика, 20:22
ЦСКА выкупил экс-игрока львовских «Карпат» и объявил об уходе исландца Спорт, 20:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:09
Альфа-пак: пять видеоигр, в которые играют современные дети Совместный проект, 20:02
Порошенко призвал Европу перекрыть нефтепровод «Дружба» Экономика, 19:59
Как можно наказать страховщика, если он не продает электронное ОСАГО Авто, 19:45
ЦСКА объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Спорт, 19:43
В России приостановили производство «КовиВака» и «ЭпиВакКороны» Общество, 19:33
Петр Фрадков выступил на конференции «Лидерство на гражданских рынках» Пресс-релиз, 19:33
Путин поддержал кандидатуру Куйвашева на выборах в сентябре Политика, 19:29
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Максим Галкин объяснил закрытие рекламного агентства Бизнес, 19:19
Бах ответил на вопрос об участии России в Олимпиаде-2024 Спорт, 19:17
Terra проверят на мошенничество и майнинг в Китае. Главные новости недели Крипто, 19:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин сделал замечание Алиханову после упоминания о спецоперации

Калининградский губернатор попытался объяснить спад в строительстве началом военных действий на Украине. Президент в ответ попросил «на эту нашу специальную военную операцию не ссылаться»: она «здесь совершенно ни при чем»

Video

Президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Калининградской области Антону Алиханову, который попытался объяснить спад в строительном секторе началом спецоперации на Украине. Глава государства в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором, сообщается на сайте Кремля.

«У вас в строительном секторе достаточно заметное сокращение в целом», — обратил внимание Путин и попросил объяснить, с чем это связано.

Алиханов пояснил, что после начала военной операции «временно нарушились логистические связи». «Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано», — рассказал он.

Президент в ответ попросил: «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае». Спад в строительстве наблюдался еще в 2020–2021 годах, «причем заметный», а российская операция «здесь совершенно ни при чем», заявил он главе региона.

Путин согласился, что «возникают дополнительные сложности», но отметил, что «эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной». «Но я уже сказал: 48,9 процента спад был в стройке в 2020–2021 годах», — добавил он.

Путин поддержал кандидатуру Куйвашева на выборах в сентябре
Политика
Евгений Куйвашев

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Иллюзия контроля: что нужно знать о вреде тайм-менеджмента
Инструкции
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы
Pro
Фото: Moises Ribeiro / Pexels Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах
Статьи
Pro
Фото: Zuma \ ТАСС Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем
Инструкции
Pro
Будьте как мы: зачем Сoca-Cola сменила название в Китае на Ke Kou Ke Le
Статьи

Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области с сентября 2017 года. 11 сентября 2022 года, в единый день голосования, должны пройти новые выборы главы региона. В конце апреля Алиханов заявил о своем намерении переизбраться на второй срок. «Я бы хотел пойти на выборы и быть избранным в честной борьбе», — сказал он.

Путин на сегодняшней встрече с калининградским губернатором похвалил результаты его работы, назвав их «удовлетворительными вполне». «Работа проделана хорошая, качественная», — отметил он. По его словам, он рассчитывает, что в ближайшие годы Алиханов продолжит «в таком же духе».

Президент объявил о своем решении начать военную операцию на Украине 24 февраля. Тогда Путин объяснил ее «защитой людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремлением «к демилитаризации и денацификации» соседней страны.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Путин Алиханов Калининградская область замечание Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Кремле решили сохранить прямые выборы губернаторов
Политика
Матвиенко высказалась о возможности отмены выборов губернаторов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter