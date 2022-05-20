Путин сделал замечание Алиханову после упоминания о спецоперации

Калининградский губернатор попытался объяснить спад в строительстве началом военных действий на Украине. Президент в ответ попросил «на эту нашу специальную военную операцию не ссылаться»: она «здесь совершенно ни при чем»

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Президент Владимир Путин сделал замечание губернатору Калининградской области Антону Алиханову, который попытался объяснить спад в строительном секторе началом спецоперации на Украине. Глава государства в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором, сообщается на сайте Кремля.

«У вас в строительном секторе достаточно заметное сокращение в целом», — обратил внимание Путин и попросил объяснить, с чем это связано.

Алиханов пояснил, что после начала военной операции «временно нарушились логистические связи». «Мы все-таки много закупали за рубежом и были ориентированы на транзит через территорию сопредельных государств. Нам понадобилось время для того, чтобы адаптировать поставки к новым реалиям. Это сейчас сделано», — рассказал он.

Президент в ответ попросил: «На эту нашу специальную военную операцию не надо ссылаться в данном случае». Спад в строительстве наблюдался еще в 2020–2021 годах, «причем заметный», а российская операция «здесь совершенно ни при чем», заявил он главе региона.

Путин согласился, что «возникают дополнительные сложности», но отметил, что «эта ссылка была, прямо скажем, не очень уместной». «Но я уже сказал: 48,9 процента спад был в стройке в 2020–2021 годах», — добавил он.

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Алиханов занимает пост губернатора Калининградской области с сентября 2017 года. 11 сентября 2022 года, в единый день голосования, должны пройти новые выборы главы региона. В конце апреля Алиханов заявил о своем намерении переизбраться на второй срок. «Я бы хотел пойти на выборы и быть избранным в честной борьбе», — сказал он.

Путин на сегодняшней встрече с калининградским губернатором похвалил результаты его работы, назвав их «удовлетворительными вполне». «Работа проделана хорошая, качественная», — отметил он. По его словам, он рассчитывает, что в ближайшие годы Алиханов продолжит «в таком же духе».

Президент объявил о своем решении начать военную операцию на Украине 24 февраля. Тогда Путин объяснил ее «защитой людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также стремлением «к демилитаризации и денацификации» соседней страны.